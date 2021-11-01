Полное название финучреждения будет звучать как "Акционерное общество Международный резервный банк".

Российский "Сбербанк" будет вынужден изменить название своей украинской "дочки" на "Международный резервный банк".

Переименование произойдет по решению Верховного суда. Об этом говорится в сообщении "Сбербанка".

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Украинская "дочка" российского "Сбербанка" меняет имя на "Международный резервный банк".

Полное название финучреждения будет звучать как "Акционерное общество Международный резервный банк", сокращенное — АО МР Банк.

В решении российского "Сбербанка" говорится, что правление банка уполномочено самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к порядку, условиям использования банком новых знаков для товаров и услуг.

Согласно материалам Украинского патентного ведомства, "Сбербанк" еще в 2018-2019 гг. подал в "Укрпатент" заявки на регистрацию названий "Международный резервный банк" (МРБ) на украинском, русском и английском языках, а также на связанных с этим торговых знаков.

Спор "Ощадбанка" со "Сбербанком":

"Государственный ощадный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.

Дочерний банк российского "Сбербанка" в Украине работает на рынке страны с 2001 года.

В апреле 2017 года Хозяйственный суд г. Киева признал недействительными десять торговых марок украинского дочернего банка российского "Сбербанка", в связи с чем финучреждение лишилось доменного имени sberbank.ua и не может использовать торговую марку "Сбербанк".

12 августа 2020 года "Ощадбанк" выиграл суд у "Сбербанка" РФ, который заявлял, что регистрация "Сбербанком" торговой марки "Сбербанк" на территории Украины нарушила права "Сбербанка России".

26 ноября 2020 года кассационный хозяйственный суд Верховного суда Украины отклонил кассационную жалобу "Сбербанка России" и оставил в силе решение о признании торговой марки "Сбербанк" на территории Украины собственностью "Ощадбанка".

20 августа 2021 года Верховный суд поставил точку в споре "Ощадбанка" с российским "Сбербанком"

Автор: Елена Коваленко