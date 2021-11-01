Российский "Сбербанк" будет вынужден изменить название своей украинской "дочки" на "Международный резервный банк".
Переименование произойдет по решению Верховного суда. Об этом говорится в сообщении "Сбербанка".
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Украинская "дочка" российского "Сбербанка" меняет имя на "Международный резервный банк".
Полное название финучреждения будет звучать как "Акционерное общество Международный резервный банк", сокращенное — АО МР Банк.
В решении российского "Сбербанка" говорится, что правление банка уполномочено самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к порядку, условиям использования банком новых знаков для товаров и услуг.
Согласно материалам Украинского патентного ведомства, "Сбербанк" еще в 2018-2019 гг. подал в "Укрпатент" заявки на регистрацию названий "Международный резервный банк" (МРБ) на украинском, русском и английском языках, а также на связанных с этим торговых знаков.
Спор "Ощадбанка" со "Сбербанком":
"Государственный ощадный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.
Дочерний банк российского "Сбербанка" в Украине работает на рынке страны с 2001 года.
В апреле 2017 года Хозяйственный суд г. Киева признал недействительными десять торговых марок украинского дочернего банка российского "Сбербанка", в связи с чем финучреждение лишилось доменного имени sberbank.ua и не может использовать торговую марку "Сбербанк".
12 августа 2020 года "Ощадбанк" выиграл суд у "Сбербанка" РФ, который заявлял, что регистрация "Сбербанком" торговой марки "Сбербанк" на территории Украины нарушила права "Сбербанка России".
26 ноября 2020 года кассационный хозяйственный суд Верховного суда Украины отклонил кассационную жалобу "Сбербанка России" и оставил в силе решение о признании торговой марки "Сбербанк" на территории Украины собственностью "Ощадбанка".
20 августа 2021 года Верховный суд поставил точку в споре "Ощадбанка" с российским "Сбербанком"