Соответствующее решение было принято на заседании Верховного суда.

Законным собственником торговой марки "Сбербанк" на территории Украины является государственный "Ощадбанк".

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

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По данным пресс-службы, Кассационный хозяйственный суд Верховного суда Украины на заседании 26 ноября отклонил кассационную жалобу Сбербанка России и оставил в силе решение о признании торговой марки "Сбербанк" на территории Украины собственностью "Ощадбанка".

"Верховный суд не нашел оснований для удовлетворения кассационной жалобы ОАО "Сбербанк России" и оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 10 августа 2020 года, которым было отказано в иске. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит", - сказано в сообщении.

Хронология событий

В апреле 2017 года Хозяйственный суд г. Киева признал недействительными десять торговых марок украинского дочернего банка российского «Сбербанка», в связи с чем финучреждение лишилось доменного имени sberbank.ua и не может использовать торговую марку «Сбербанк».

12 августа 2020 года "Ощадбанк" выиграл суд у Сбербанка РФ, который заявлял, что регистрация "Сбербанком" торговой марки "Сбербанк" на территории Украины нарушила права "Сбербанка России".

Справка УНИАН

«Государственный ощадный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.

Дочерний банк российского «Сбербанка» в Украине работает на рынке страны с 2001 года.

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Автор: Богдан Слуцкий