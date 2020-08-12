"Ощадбанк" выиграл у России суд за торговую марку "СБЕРБАНК"

"Ощадбанк" выиграл дело, рассмотрение которого длилось более четырех лет.

"Ощадбанк" выиграл суд у Сбербанка РФ, который заявлял, что регистрация "Сбербанком" торговой марки "СБЕРБАНК" на территории Украины нарушила права "Сбербанка России".

Об этом сообщает пресс-служба украинского банка.

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Более 100 ходатайств и 4 года ожиданий

"Ощадбанк" выиграл дело, рассмотрение которого длилось более четырех лет. Во время судебного разбирательства было проведено три экспертизы, рассмотрено более 100 ходатайств сторон.

Позиция России

Представители "Сбербанка России" пытались убедить суд в том, что регистрация "Сбербанком" торговой марки "СБЕРБАНК" на территории Украины нарушила права "Сбербанка России".

Что означает эта победа

"В процессе процессуального противостояния "Ощадбанком" были собраны и предоставлены все необходимые и допустимые доказательства в подтверждение необоснованности требований истца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что апелляционная инстанция согласилась с позицией представителей "Ощадбанка" и отказала в удовлетворении иска "Сбербанка России".

"Это важный этап в истории защиты "Ощадбанком" своих прав интеллектуальной собственности в основном судебном деле, которое касается запрета российскому "Сбербанку" незаконно использовать фирменное наименование "СБЕРБАНК" на территории Украины. Это свидетельство исторически зарегистрировано за "Ощадбанком", - отметил глава правления "Ощадбанка" Андрей Пышный.

Хронология событий

В основном споре "Ощадбанк" настаивал на незаконности переименования украинской "дочки" "Сбербанка России" на "Сбербанк" и заявил о нарушении прав интеллектуальной собственности в январе 2016 года.

В "Сбербанке" считают, что "Сбербанк России" незаконно использует торговую марку "СБЕРБАНК", что может вводить клиентов в заблуждение и определенным образом влиять на их поведение. "Единственным законным владельцем торговой марки "СБЕРБАНК" на территории Украины является "Ощадбанк" (свидетельство №82116 от 10.09.2007)", - подчеркнули в банке.

В ответ на основной иск "Сбербанка" "Сбербанк России" подал контриск, который 10 августа 2020 года был решен в пользу "Ощадбанка". Решение уже вступило в силу.

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