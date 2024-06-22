В Пенсионном фонде указали, что заявление на субсидию можна подать до 1 июля.

В Пенсионном фонде отметили, что в основном субсидия на следующий период продолжается автоматически. Обращаться за субсидией на следующий период нужно только некоторым категориям граждан.

"Если вы или члены вашего домохозяйства относитесь к указанной категории лиц, подайте документы до 1 июля, и тогда выплата вам будет назначена с 1 мая – с начала неотапливаемого сезона", – говорится в сообщении ПФУ.

Кому нужно подать заявление на субсидию

Жилищная субсидия назначается с заявлением и декларацией о доходах и расходах, если:

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заявитель арендует жилое помещение, за которое платит коммунальные услуги;

есть внутренне перемещенные лица;

количество фактически проживающих лиц меньше, чем количество зарегистрированных;

домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Кроме того, заявление должны подать те получатели льгот, которые на 24 февраля 2022 года проживали или проживают на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий, и с тех пор не обращались за переназначением субсидии.

Как подать документы на субсидию:

через сервисные центры ПФУ уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;

почтой на адрес органа Фонда;

через веб-портал ПФУ, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через портал Дія.

Повышение тарифов на свет - надо ли обращаться за перерасчетом субсидий

С 1 июня Кабмин установил единую фиксированную цену на электроэнергию для населения 4,32 грн/кВт*ч.

В Министерстве социальной политики отметили, что размер жилищной субсидии и льготы на жилищно-коммунальные услуги для всех домохозяйств, которые имеют на них право, будет пересчитан. При этом перерасчет субсидий Пенсионный фонд проведет автоматически, и гражданам никуда дополнительно обращаться не нужно.

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