Жилищная субсидия рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства.

В связи с ростом тарифа на электроэнергию размер субсидии пересчитают. Согласно постановлению правительства от 06.08.2014 Nº 409 размер субсидии рассчитывается как разница между суммой оплаты за ЖКУ и обязательного платежа. Так, с 1 июня оплата за коммунальные услуги увеличится в связи с ростом тарифа на свет, говорится в объяснении Пенсионного фонда.

Отмечается, что обязательный платеж определяется путем деления совокупного дохода всех членов домохозяйства за два квартала на количество месяцев, за которые учтены доходы. Также учитывается обязательный процент платежа за ЖКУ (доля дохода) для домохозяйства (вычисляется по специальной формуле).

В ПФУ для примера подсчитали, что семья из трех человек (работающая мать с ежемесячным доходом 9200 грн и двое несовершеннолетних детей) после перерасчета дополнительно получит к субсидии 218,4 грн.

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В то же время в Пенсионном фонде напомнили, что жилищная субсидия рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства с учетом перечня и стоимости ЖКУ и количества членов домохозяйства.

Рост тарифов

Правительство подняло тариф на электричество для населения с 1 июня на 60%, до 4,32 грн/кВт-час. Соответствующее решение Кабмин принял 31 мая. Для общежитий остается 2,64 грн за кВт и для тех, у кого отопление электрическое в отопительный сезон, то есть шесть месяцев, лимиты 2000 кВт по старой цене, а остальные по новой цене.

Народный депутат и первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко считает, что после поднятия цены на электроэнергию для населения в Украине могут поднять тариф на холодную воду.

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