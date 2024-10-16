По оценкам, 93% украинского экспорта, подпадающего под регулирование экологической пошлины CBAM, которая начала действовать в прошлом году в тестовом режиме, приходится на металлургический сектор. Наибольшие потери от действия этой пошлины понесет производство чугуна и сортового проката: экспорт чугуна, заготовки и сортового проката может прекратиться уже после 2030 года. Об этом говорится в исследовании аналитиков GMK Center.

"В Украине 89% стали производится мартеновским или кислородно-конвертерным способом, что означает достаточно высокую среднюю углеродную интенсивность. Поэтому Украина может потерять весь свой экспорт заготовки и сортового проката в результате внедрения CBAM: наша продукция будет неконкурентоспособной по отношению к продукции, производимой электросталеплавильным способом в ЕС", - поясняют в GMK Center.

Продажи чугуна также могут остановиться, поскольку платежи CBAM за поставки чугуна могут достичь $160 за тонну в 2030 году.

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Ежегодно украинские компании экспортируют в ЕС 55-60 тыс. тонн металлопродукции: металлоконструкции, резервуары, контейнеры, болты, винты и тому подобное. Такие компании не имеют первичного производства чугуна или стали. Но поскольку металлургическая продукция подпадает под регулирование CBAM, они также должны предоставлять данные импортерам из ЕС для отчетов CBAM.

"Сбор таких данных может быть сложным, особенно если компания не производит чугун или сталь напрямую. CBAM может стать новым техническим барьером для торговли и увеличить административные расходы малых и средних экспортеров и импортеров. Трудности с предоставлением данных негативно повлияют на цены экспортируемой продукции", - указывают аналитики GMK Center.

Ранее в Ассоциации "Укрцемент" заявили, что уплата экологической пошлины СВАМ на общих условиях приведет к окончательной потере конкурентоспособности украинскими производителями. Поэтому правительству нужно начать переговоры о присоединении к СВАМ на декларативных условиях - то есть, подавать отчетность, но без уплаты пошлины, апеллируя к войне как к форс-мажорному обстоятельству, предусмотренному в европейском законодательстве.

Напомним, ранее издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой - вводит углеродную пошлину CBAM, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. В то же время, этих убытков можно избежать, если начать переговоры с ЕС, ведь закон о СВАМ имеет норму, по которой страна может получить льготы от уплаты налога, если она имеет форс-мажорные обстоятельства. Учитывая, что у нас - полномасштабная война, есть все основания просить у ЕС отсрочку в этом вопросе.