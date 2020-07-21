Украина начала принимать документы на трудовую миграцию у иностранных айтишников

Теперь иностранцы, которые уже живут в Украине, могут подать свои документы в подразделение миграционной службы по месту жительства

В Украине с сегодняшнего дня, 21 июля, в рамках государственной программы привлечения иностранных специалистов к развитию украинского IT-сектора стартовал прием документов для получения разрешения на трудовую иммиграцию иностранных IT-специалистов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации на странице ведомства в соцсети Facebook.

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Что изменится

Согласно сообщению, теперь иностранные специалисты, которые уже живут в Украине, могут подать свои документы в территориальное подразделение Государственной миграционной службы по месту своей регистрации, а те, которые находятся за пределами Украины, в консульские учреждения Украины за рубежом.

Квоты

В феврале правительство ввело квоты на иммиграцию 5 тыс. иностранных IT-специалистов для трудоустройства в Украине, прием документов по которым в связи с введенным карантином начался только в июле.

Квотная система должна заменить рабочую визу, что существенно упростит доступ IT-специалистов к украинскому рынку.

Что происходит в IT-отрасли

Согласно исследованию веб-портала об IT-отрасли DOU, количество вакансий на сервисе поиска работы в IT-сфере jobs.dou.ua в июне по сравнению с маем выросло на 21% - до 4245 с 3506.

По состоянию на 16 июля 2020 года около 52,6% украинских IT-специалистов готовятся или думают о трудовой миграции в другие страны, и только 8% точно не планируют выезжать.

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