Большая часть украинских айтишников готовятся к выезду в другие страны – опрос

Около трети специалистов пока не планируют мигрировать в другие страны.

Около 52,6% украинских IT-специалистов готовятся или думают о трудовой миграции в другие страны, и только 8% точно не планируют выезжать.

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Об этом свидетельствуют результаты анкетного опроса более 12,4 тысячи украинских IT-специалистов, проведенного в начале июля украинским специализированным веб-порталом об IT-отрасли Украины DOU.

Согласно результатам опроса, более трети специалистов пока не планируют мигрировать в другие страны.

Более половины украинских IT-специалистов больше всего беспокоит угроза мирового экономического кризиса.

Кроме этого, более 68% опрошенных сообщили, что их зарплата не изменилась из-за карантина. Почти 15% респондентов отметили снижение зарплаты.

Как сообщал УНИАН, согласно исследованию веб-портала об IT-отрасли DOU, количество вакансий на сервисе поиска работы в IT-сфере jobs.dou.ua в июне по сравнению с маем выросло на 21% - до 4245 с 3506.

Справка УНИАН. DOU – украинский веб-портал об IT-отрасли, имеющий собственный сервис поиска работы.

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