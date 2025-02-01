Трамп собирается передать USAID под контроль Госдепартамента.

Администрация президента Дональда Трампа собирается передать Агентство США по международному развитию (USAID) под контроль Госдепартамента. Это может сильно повлиять на то, как Вашингтон будет распределять иностранную помощь. Об этом сообщили два источника, знакомые с ходом обсуждений, агентству Reuters.

Отмечается, что на этой неделе в Совете национальной безопасности обсуждалась тема передачи USAID под контроль Госдепартамента. Тем не менее пока никаких окончательных решений принято не было.

Один из источников рассказал журналистам, что сейчас в Белом доме изучают юридические полномочия, которые Трамп может использовать для издания указа о лишении USAID автономности. По его словам, президент США может подписать такое распоряжение уже в ближайшие дни.

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В ответ на эти слухи лидер сенатского меньшинства Чак Шумер заявил, что передача USAID под контроль Госдепартамента была бы "незаконным и противоречивым шагом, который не соответсвует национальным интересам Штатов".

Также журналисты выяснили, что со зданий офисов USAID уже сняли таблички с официальной печатью органа государственного управления. Это может говорить о том, что слияние с Госдепартаментом может произойти уже совсем скоро.

В агентстве подчеркнули, что по словам одного из источников, чиновники из недавно созданного Департамента эффективности правительства, который возглавляет миллиардер Илон Маск, участвовали в обсуждении этого вопроса и даже посещали штаб-квартиру USAID в центре Вашингтона.

В агентстве напомнили, что на прошлой неделе администрация Трампа заморозила иностранную помощь от США. Это решение объяснялось необходимостью провести проверки, чтобы убедиться, что помощь соответствует внешней политике нового президента.

Если USAID все же перейдет под контроль Госдепартамента, это, вероятно, будет иметь негативные последствия для иностранной помощи. Один из источников, знакомый с работой USAID, сказал журналистам, что этот шаг станет серьезным отступлением, в частности, для гуманитарных операций агентства.

Он добавил, что USAID имело возможность оказывать помощь странам, с которыми у США нет дипломатических отношений, включая Иран. Благодаря этому удавалось "наводить мосты". Источник заверил, что если деятельность агентства будет привязана исключительно к политическим целям, то это преимущество может быть утрачено.

Кроме того, переход USAID под контроль Госдепартамента ликвидирует должность администратора агентства, которая была создана экс-президентом США Джо Байденом. Журналисты обратили внимание на то, что Трамп до сих пор не определил кандидата на эту должность, что еще больше подогревает слухи.

В агентстве поделились, что заморозка Трампом большей части американской иностранной помощи в рамках USAID уже нанесла серьезный удар по сектору развития как внутри страны, так и за рубежом. Это решение вызвало сотни увольнений и поставило под угрозу тысячи других рабочих мест.

Журналисты предупредили, что такие программы помощи, как полевые госпитали в тайских лагерях беженцев, разминирование в зонах боевых действий и лекарства для лечения миллионов людей, страдающих от ВИЧ, могут быть сокращены из-за решения Трампа. Один из источников заявил, что это может привести к тому, что "гуманитарный голос не будет звучать в политических дискуссиях на высоком уровне".

Заморозка иностранной помощи от США - важные новости

Ранее администрация президента США Дональда Трампа заморозила иностранную помощь в рамках USAID на 90 дней. Отмечается, что в это время будут проводиться различные проверки целесообразности выделения средств.

В Associated Press предупредили, что заморозка помощи от США сильно повлияет на Европу. В агентстве предупредили, что это откроет "окно возможностей" для России.

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