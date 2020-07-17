Шмыгаль пообещал в этом году ликвидировать теневые схемы в отрасли

Также премьер сообщил, что в парламенте зарегистрирован законопроект, который должен внести большие изменения в работе отрасли.

Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал в этом году завершить реформу в сфере градостроительства и ликвидировать теневые схемы в данной отрасли.

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Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в парламенте.

"Мы это ломаем (теневые схемы – УНИАН) и сломаем. Более того, запущен новый реестр ГАСИ, он открыт, стоит на серверах государства, контролируется нашими государственными спецслужбами, сегодня его невозможно изменить, он публичный… Те, у кого вымогают взятки, или те, кто хотят давать взятки, чтобы договориться там, где без разрешений что-то построено, – это уже невозможно, реестр не дает это сделать, он открытый, публичный", - сказал Шмыгаль.

"Мы эту реформу продвигаем и завершим ещё в этом году, как и обещали украинцам", - добавил он.

Также премьер сообщил, что в парламенте зарегистрирован законопроект, который должен внести большие изменения в работе отрасли.

"Разрешений в начале строительства не должно быть по концепции, должно быть, как в цивилизованном мире, принятие в эксплуатацию объектов, которые безопасны для людей", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 13 марта Кабинет министров ликвидировал Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) и запустил систему градостроительства.

Постановлением №218 была ликвидирована ГАСИ и создан центральный орган исполнительной власти - Государственная сервисная служба градостроительства Украины (Госсервисстрой).

Основными задачами новой структуры являются предоставление (получение, регистрация), отказ в выдаче или аннулирование (отмена) документов, дающих право на выполнение подготовительных и строительных работ, принятие в эксплуатацию достроенных объектов.

Постановлением №219 были созданы еще два центральных органа исполнительной власти: Государственная инспекция градостроительства Украины и Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве.

Государственные органы должны осуществлять политику по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и надзора, технического регулирования в сфере градостроительства. Деятельность новых органов координируется Кабмином через министра развития громад и территорий.

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