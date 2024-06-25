При правильном использовании стиральная машина поможет сэкономить деньги.

Тарифы на электроэнергию в Украине выросли с 1 июня до 4,32 гривни за киловатт. Украинцам рекомендовали экономнее пользоваться мощными бытовыми приборами, к которым относится и стиральная машинка.

В нынешних реалиях отказаться от этой "помощницы" фактически невозможно, особенно, если в семье есть дети. Эксперты дали несколько советов, которые помогут экономить электричество со стиральной машинкой.

Одна их главных рекомендаций – стирайте при 30 градусах. Дело в том, что на нагрев воды стиральной машинке нужна дополнительная энергия, поэтому чем ниже температура воды при стирке, тем меньше потребляется электроэнергии.

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Кроме того, старайтесь заполнять барабан стиральной машинки на 3/4 от общего объема. Стирка меньшего количества белья просто нерациональна, ведь частое включение машинки равно увеличению потребления. При этом забивать барабан до отказа также не стоит, ведь это не только снизит качество стирки, но и увеличит потребление электроэнергии до 15%.

При этом эксперты Yasno объяснили, чтобы стиральная машина была максимально экономной, то для небольшой семьи достаточно модели с емкостью барабана 5-7 килограмм.

Также откажитесь от необязательных и энергоемких функций стиральной машины. К примеру, функция сушки белья увеличивает объем потребления электричества, а значит и счета за него.

Тарифы на свет - последние новости

С 1 июня тариф на свет для населения составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук отметила, что нынешний тариф позволит продолжать ремонт в энергосистеме.

Эксперты дали несколько советов, как экономить на платежках за свет с бойлером.

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