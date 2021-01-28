Об этом сообщает сообщество активистов в Фейсбук.

27 января киевляне провели акцию под Хозяйственным судом г. Киева и передали обращение с требованием не отдавать под застройку недавно созданный парк.

Об этом сообщает сообщество активистов в Фейсбук.

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В суд обращается религиозная община «Христианская надежда» с требованием отменить действующее решение Киевсовета о расторжении с ней договора аренды земельного участка на вул. Генерала Жмаченка, 20 и предоставления ей статуса парка.

Возвращение парка в собственность общины местные жители добивались три года и подробно рассказывают о попытках застройщика "Интергал-Буд" уничтожить 2 га соснового леса и начать строительство многоэтажек под видом реконструкции церкви.

Целевое назначение земельного участка не позволяет здесь жилищного строительства, но религиозная община вместе с "Интергал-Буд", несмотря на многочисленные нарушения, получили от ГАСИ разрешение.

По факту выдачи незаконных документов на строительство уже расследуются уголовные производства. Но жители прилегающих к лесу домов опасаются давления на судей, либо их подкупа, и отмечают, что "если застройщик найдет "весомые аргументы" для Хозяйственного суда г. Киев и отменит решение Киевсовета о создании парка, он сразу будет пытаться завести технику и начать строительство, прикрываясь сфальсифицированными разрешением и МУО".

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Автор: УНИАН