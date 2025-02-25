Инвесторы и компании надеются, что новое правительство сможет улучшить экономику.

Немецкая экономика столкнулась с рядом проблем в конце 2024 года. Умеренный рост потребительских расходов не смог компенсировать резкий спад экспорта, который и стал основной причиной сокращения экономики.

Издание Bloomberg пишет, что объем производства в четвертом квартале упал на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Чистая торговля упала на 1,2%, а потребительские расходы выросли всего на 0,1%.

Крупнейшая экономика Европы стала слабым звеном континента, поскольку ее огромный производственный сектор пытается адаптироваться к новым реалиям - война России в Украине подрывает бизнес-модель, построенную на дешевой энергии, а китайский спрос ослабевает.

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Кроме того, возвращение Дональда Трампа в Белый дом ставит под угрозу глобальную торговлю, а многолетнее недоинвестирование внутри страны становится очевидным.

Ожидается, что скоро наступит некоторое облегчение. Консерваторы Фридриха Мерца победили на выборах, выступая за стимулирование экономики. Он намерен сформировать правительство к Пасхе, а бизнес и инвесторы надеются на перемены.

Проблемы экономики Германии - последние новости

За первое полугодие 2024 года около 11 тысяч немецких компаний объявили о банкротстве, что является самым высоким показателем почти за 10 лет.

14 октября издание Bloomberg писало, что Берлин переживает умеренную рецессию, что говорит о серьезных трудностях в крупнейшей экономике.

В декабре 2024 года стало известно, что после пяти лет стагнации экономика Германии сократилась на 5% в сравнении с допандемическими темпами роста. Большую часть дефицита будет трудно восстановить из-за структурных ударов, в частности, в энергетической сфере и автомобильной промышленности.

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