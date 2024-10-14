Слабость экономики ФРГ эксперты частично объясняют прекращением поставок дешевых энергоресурсов из России.

Согласно новому опросу, Германия переживает умеренную рецессию, что говорит о серьезных трудностях в крупнейшей экономике ЕС. Такие данные приводит Bloomberg.

По мнению аналитиков, в третьем квартале года экономика ФРГ продемонстрирует сокращение на 0,1%.

"Промышленность остается ахиллесовой пятой", - говорит аналитик Rabobank Эрик-Ян ван Харн.

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Ранее эксперты ожидали нулевой рост в третьем квартале, однако последний опрос показал консолидированную оценку относительно падения. Отметим, что во втором квартале было зафиксировано сокращение немецкой экономики на 0,1%.

Прогноз на этот год также пересмотрели в сторону снижения по сравнению с ранее предусмотренным ростом. В 2025 году аналитики ожидают роста на 0,8%, тогда как ранее прогнозировали рост на 1%.

Отметим, что рецессией считают два последовательных квартала отрицательного роста ВВП. Рецессия ведет к массовым падениям индексов на бирже.

Экономика одних европейских стран очень зависит от экономики других, поэтому рецессия в той или иной стране (особенно, в такой большой как Германия) может привести к экономическому спаду в других частях Европы.

Среди главных причин рецессии в Германии эксперты называют прекращение поставок дешевых энергоресурсов из РФ. Кроме этого, свою роль играют ухудшение спроса на немецкие товары в Китае, проблемы автопроизводителей и дефицит квалифицированной рабочей силы.

Трудности немецкой экономики - последние новости

Ранее эксперты выяснили, что все больше немцев "залезают" в долги. Причиной экономических проблем считают сворачивание поддержки со стороны государства и постоянное снижение покупательной способности на фоне инфляции и высоких процентных ставок.

Также сообщалось, что только за первое полугодие этого года около 11 тысяч немецких компаний объявили о банкротстве. Это самый высокий показатель почти за 10 лет.

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