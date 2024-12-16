Европа следующая: экономический кризис в Германии может стать необратимым, - Bloomberg

Высокие цены на энергоносители и сокращение экспорта привели к тому, что немецкие домохозяйства стали беднее на 2 500 евро.

После пяти лет стагнации экономика Германии сократилась на 5% в сравнении с допандемическими темпами роста. Большую часть дефицита будет трудно восстановить из-за структурных ударов, в частности, в энергетической сфере и автомобильной промышленности.

Издание Bloomberg пишет, что снижение национальной конкурентоспособности означает, что каждое домохозяйство станет беднее примерно на 2 500 евро в год.

"Германия не развалится в одночасье. Именно это делает данный сценарий таким ужасающим", - говорит Эми Вебб, основатель и исполнительный директор Future Today Institute. "Это очень медленный, очень затяжной упадок. Не компании, не города, а всей страны, и Европа потянется за ней".

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Это выглядит так: Германия теряет все больше энергоемких производств, а экспорт падает, поскольку компании сокращают внутренние инвестиции. По мере снижения уровня жизни избиратели ищут виноватых, а социальная напряженность отталкивает иностранные таланты, в которых страна отчаянно нуждается. Ядовитый коктейль из осторожности и недовольства затем прокатится по всей Европе.

"Жизнь каждого человека мало-помалу становится все хуже и хуже до конца его жизни", - говорит Вебб.

Годы неправильных решений и невезения разрушили экономическую модель Германии именно тогда, когда остальная Европа нуждается в ее промышленности, чтобы помочь региону идти в ногу с Китаем, справиться с войной России в Украине и ответить на изоляционистские настроения США.

"Конкурентная позиция немецкой промышленности ухудшилась", - заявил Йоахим Нагель, президент Бундесбанка. "Растущие внешние рынки не дают импульсов для роста, как это было в прошлом".

Список проблем становится все длиннее, а потенциал роста Германии сократился всего до 0,4%. Чтобы восстановить конкурентоспособность, Германии в конечном итоге необходимо больше тратить. По данным Bloomberg, чтобы догнать другие страны с развитой экономикой, стране придется увеличить ежегодные инвестиции в инфраструктуру и другие общественные блага примерно на треть - до 160 миллиардов евро. Такой рост эквивалентен более чем 1% ВВП.

Но не все так мрачно. У Германии самый низкий коэффициент задолженности среди всех стран G7, что дает возможность тратить средства, если есть политическая воля. Кроме того, в экономисты прогнозируют умеренное восстановление экономики в ближайше перспективе.

Проблемы Германии не остаются незамеченными. По прогнозам экономистов Bantleon, некогда знаменитая автомобильная промышленность страны будет терять свою долю рынка и ускорит перенос производства за границу. Ожидается, что в ближайшие 10 лет этот сектор потеряет до 40% добавленной стоимости.

Проблемы экономики Германии - последние новости

Эксперты выяснили, что все больше немцев "залезают" в долги. Причиной экономических проблем считают сворачивание поддержки со стороны государства и постоянное снижение покупательной способности на фоне инфляции и высоких процентных ставок.

При этом только за первое полугодие 2024 года около 11 тысяч немецких компаний объявили о банкротстве, что является самым высоким показателем почти за 10 лет.

14 октября издание Bloomberg писало, что Берлин переживает умеренную рецессию, что говорит о серьезных трудностях в крупнейшей экономике.

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