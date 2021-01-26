Все зарплаты указаны в долларах США по курсу межбанка.

За последние полгода в Украине существенно увеличилась зарплата у DevOps-специалистов — с $2400 до $2800.

Об этом говорится в результатах исследования, посвященного PM, HR, DevOps, Data Science и другим IT-специалистам, сообщает Dou.ua.

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Все зарплаты указаны в долларах США по курсу межбанка, чистыми (после уплаты налогов).

В основных категориях за последние 6 месяцев зарплата менялась незначительно — в пределах $100. Исключение — бизнес-аналитики, здесь зарплата уменьшилась на $200.

Традиционный портрет специалистов выглядит следующим образом:

Самая высокая зарплата зафиксирована у Director of Engineering ($6200) и CTO ($5000), самая низкая — у HTML Coder ($650).

Впервые в зарплатном исследовании выделили должность Delivery Manager.

Средняя зарплата на этой должности — $4250, при этом в Киеве зарплата Delivery Manager немного выше — $4500, а во Львове, наоборот, ниже — $3500.

Среди специалистов с опытом до года самые высокие зарплаты у PM ($750), BA ($700) и DevOps ($600).

Зарплаты специалистов Data Science, DevOps, Sysadmin, SRE, DBA, Security, Director of Engineering, CTO, HR, Project і Product Manager, Delivery Manager, Product Owner, Scrum Master, Business, System, Data Analyst, Designer, Marketing, Customer Success, Sales Manager, Support выглядят следующим образом:

Безработица в Украине

По состоянию на 1 января 2021 года на учете в Государственной службе занятости находились 459 тысяч безработных. Среди безработных женщины составляют 56%, мужчины - 44%.

21 января 2021 года появилась информация о том, что Минэкономики и Государственный центр занятости совместно с Минцифры в рамках эксперимента будут обучать безработных в Киеве IT-специальностям.

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Автор: Елена Коваленко