Наибольший спрос на сезонных работников в курортных городах и на фермерских хозяйствах.

Работодатели активно предлагают украинцам сезонный заработок. Местные предприниматели ищут работников на летний период. Наибольший спрос - в курортных городах, а также на фермерских хозяйствах.

На курортах больше всех нужны грузчики, повара, официанты, баристы, уборщики, водители и разнорабочие. Зарплаты колеблются от 15 до 25 тыс. грн в месяц.

Читайте такжеГермания продлила срок въезда сезонных работниковВ сельскохозяйственной сфере ищут подсобных работников, людей для сбора ягод, овощей и фруктов, механизаторов и слесарей. Здесь заработная плата колеблется от 7 до 20 тыс. грн, передает ТСН.

Киев - абсолютный лидер среди городов Украины по количеству вакансий. Почти четверть всех предложений работы приходится на столицу. По данным кадровиков, Киев, как и вся Украина, больше всего нуждается в специалистах среди младшего и среднего медицинского персонала. В топ-5 сотрудников, которых ищут работодатели в столице вошли IT-специалисты, эксперты в рекламе и пиаре, специалисты по продажам, менеджеры банковской сферы и бухгалтеры.

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Автор: Ирина Погорелая