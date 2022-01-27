Сенниченко был назначен председателем Фонда госимущества Украины 19 сентября 2019 года / фото УНИАН Владимир Гонтар
Дмитрий Сенниченко написал повторное заявление об отставке с должности председателя Фонда государственного имущества Украины по собственному желанию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.
"Я нахожусь в Верховной Раде. Поскольку голосование сейчас не состоялось, я сразу же, присутствуя здесь, написал повторное заявление об отставке по собственному желанию. Сейчас иду на Комитет экономического развития, который рассмотрит это и даст снова на зал", - сообщил Сенниченко.
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Работа Сенниченко в Фонде госимущества:
- Дмитрий Сенниченко был назначен председателем Фонда госимущества Украины 19 сентября 2019 года.
- В ноябре 2021 года он написал заявление об увольнении по собственному желанию.
- 17 ноября 2021 года экс-депутат Сергей Лещенко заявил, что причиной увольнения Сенниченко стала недавняя "скандальная приватизация завода "Большевик", которая прошла под одного участника".
- 18 ноября 2021 года в СМИ появилась информация о том, что Сенниченко написал заявление об увольнении с должности главы Фонда государственного имущества Украины по собственному желанию, а не якобы из-за неудачной приватизации завода "Большевик".
- 27 января 2022 года Верховная Рада не смогла уволить Дмитрия Сенниченко с должности председателя Фонда государственного имущества Украины, так как не хватило трех голосов. За соответствующий проект постановления проголосовали 223 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.