Он рассчитывает на повторное рассмотрение этого вопроса в сессионном зале парламента.

Дмитрий Сенниченко написал повторное заявление об отставке с должности председателя Фонда государственного имущества Украины по собственному желанию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Я нахожусь в Верховной Раде. Поскольку голосование сейчас не состоялось, я сразу же, присутствуя здесь, написал повторное заявление об отставке по собственному желанию. Сейчас иду на Комитет экономического развития, который рассмотрит это и даст снова на зал", - сообщил Сенниченко.

Читайте такжеРада не смогла уволить главу Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко

Работа Сенниченко в Фонде госимущества: