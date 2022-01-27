Не хватило трех голосов.

Верховная Рада не смогла уволить Дмитрия Сенниченко с должности председателя Фонда государственного имущества Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление проголосовали 223 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Не голосовали за это решение 29 депутатов, еще один был против, а 47 – воздержались.

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Работа Сенниченко в Фонде госимущества:

Дмитрий Сенниченко был назначен председателем Фонда госимущества Украины 19 сентября 2019 года.

В ноябре 2021 года он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

17 ноября 2021 года экс-депутат Сергей Лещенко заявил, что причиной увольнения Сенниченко стала недавняя "скандальная приватизация завода "Большевик", которая прошла под одного участника".

18 ноября 2021 года в СМИ появилась информация о том, что Сенниченко написал заявление об увольнении с должности главы Фонда государственного имущества Украины по собственному желанию, а не якобы из-за неудачной приватизации завода "Большевик".