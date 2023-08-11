Несмотря на то, что дело о беспилотниках от семьи Розенблата ведет ДБР, скорость и глубина расследования оставляет желать лучшего, отметили журналисты.

Компания Украинские авиационные системы, доля в которой принадлежит Жанне Розенблат - жене экс-нардепа Борислава Розенблата, закупает беспилотники по контракту Минобороны у сомнительной словацкой компании, экс-владелец которой проходит по делам о контрабанде, а его другая фирма когда-то была статистом на тендере Энергоатома.

Об этом говорится в статье "Апостроф". Издание ссылается на имеющуюся в его распоряжении копию таможенной декларации, где говорится о ввозе беспилотников именно Украинскими авиационными системами от фирмы aMARTINI s.r.o. словацкого предпринимателя Мартина Раймана.

По данным словацкого бизнес-реестра, основателем aMARTINI s.r.o. есть Павол Райман (Pavol Rajman) из города Жилина, где и зарегистрирована компания. Незадолго до этого основателем aMARTINI был его сын Мартин Райман (Martin Rajman), а также его супруга Валерия Райманова (Valeria Rajmanová). О Мартине Раймане из открытых источников известно, что он является неоднократным фигурантом административных дел о контрабанде через украинскую границу.

Видео дня

"Засвеченной" в Украине другая компания Раймана Medi-Complet s.r.o., которая в 2019 году принимала участие в договорном тендере Энергоатома на поставку теплообменных кассет для энергоблоков на 1 млн евро. Выиграла тогда чешская фирма, а словаки были "статистами" (цену не снижали). При этом словаки предлагали продукцию российских компаний, при этом филиал одной из них - ООО "Диаконт" - по странному "совпадению" принадлежал Валерию Жданенко, владельцу чешской Norma Trade Engineering s.r.o., конкуренту фирмы Раймана, который и выиграл тендер, - говорится в статье.

При этом издание отмечает, что сейчас Государственное бюро расследований проводит следственные действия по факту вывода более 300 млн. грн. из суммы подписки в 645 млн грн, которую сделало Минобороны по контракту по поставке 60 беспилотников.

Как следует из судебных документов, общество УАС вступило в преступный сговор с должностными лицами Минобороны и заключило новый контракт на сумму почти 810 млн грн. или 14,672 млн. грн. за один комплекс, в то время как в предыдущем контракте цена составляла около 6 млн грн. ДБР обвинила компанию в отмывании средств из-за завышения цены аппаратов в 2,5 раза. "При этом избыток средств, согласно платежным документам, под видом закупки валюты для оплаты за импорт материалов перечислялся близким к владельцам иностранным компаниям, а также размещался на депозитах. К примеру, по данным следствия, 21,2 млн. грн. оказались на счетах ЧАО "Фаворит компани" (13579674) (50% принадлежит сестре Розенблата, 34% жене и 16% самому экс-нардепу) и ряда ФЛП с признаками рискованности, которые следователи квалифицировали как "направленные на легализацию (отмывание) доходов, полученных" преступным путем". Еще 305 млн. грн. УАС положила на депозит", - говорится в статье.

Одним из недавних решений по делу Печерский райсуд Киева отменил аресты счетов УАС. Адвокаты в ходатайстве ссылались на уже подписанные контракты на закупку компонентов для беспилотников. А поскольку договор с Минобороны предусматривает поставки до середины августа текущего года – то блокирование счетов якобы препятствует деятельности фирмы. Теперь семья Розенблата может фактически свободно распоряжаться выведенными из оборонного контракта средствами, - отмечают авторы.

"Несмотря на то, что дело о беспилотниках от семьи Розенблата ведет ДБР, скорость и глубина расследования оставляет желать лучшего. Более того, предыдущий опыт уголовного преследования экс-нардепа по так называемому "янтарному" делу (где он даже некоторое время находился в розыске), а также по делу о выдаче паспорта по поддельным документам, показывает, что выйти сухим из воды (а возможно даже подать на правоохранителей в суд) не слишком сложная задача для опытного политика и предпринимателя", - резюмирует издание.