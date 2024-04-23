Рекордная прибыль банка пополнит российскую казну и поможет финансировать войну против Украины.

Российский Сбербанк должен выплатить 752 миллиарда рублей, а это 8 миллиардов долларов, в виде дивидендов. В прошлом году банк показал крупнейшую за всю историю прибыль, что демонстрирует устойчивость российской экономики вопреки западным санкциям.

"Выплаты крупнейшего российского банка составляют половину его прибыли за 2023 год", - цитирует исполнительного директора Германа Грефа издание Financial Times.

Половина выплаты - 375 миллиардов рублей - поступит непосредственно в российский бюджет, поскольку государству принадлежат 50% плюс одна акция Сбербанка, что пополняет казну Кремля для финансирования войны, которую режим Путина ведет на Украине. Дивиденды, распределяемые государству, соответствуют тому, что правительство запланировало в своем бюджете на текущий год.

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Отмечается, банковский сектор РФ оправился от первой волны западных санкций и остался одним из важных источников неэнергетических доходов Кремля.

Изолированные от мировых рынков капитала, российские кредиторы извлекли выгоду из резкого роста субсидируемых государством ипотечных кредитов и корпоративного кредитования, поскольку российская экономика военного времени стимулировала спрос на финансирование.

В рублях дивиденды Сбербанка за 2023 год на 30% превышают дивиденды, выплаченные за предыдущий год - 565 миллиардов рублей, что также являлось рекордом на тот момент.

Прибыль московского кредитора в прошлом году составила 1,5 трлн руб., что более чем в пять раз больше, чем в предыдущем году, и составляет почти половину совокупной прибыли российских банков в размере 3,3 трлн руб.

По словам Грефа, около 17% акционеров Сбербанка получат в общей сложности около 130 миллиардов рублей на специальные счета, где западные инвесторы смогут получать прибыль из России, будь то от акций или деловых операций в стране. Деньги не могут быть выведены или переведены за границу без разрешения российского государства.

Однако Греф заявил, что 2024 год будет "значительно более сложным" для российского банковского сектора, поскольку нормативные требования ужесточаются, а спрос на кредиты снизится.

"Тем не менее, мы ожидаем достижения более высокой чистой прибыли в этом году по сравнению с 2023 годом", — сказал он.

Санкции против России - есть ли эффект

Уже третий год Запад бомбардирует экономику России санкциями, пытаясь наказать за полномасштабнгое вторжение в Украину. Долгое время официальный Кремль открыто высмеивал западные экономические ограничения, в том числе и потолок цен на нефть.

Стоит ометить, что именно нефть и газ долгое время были основным источником пополнения казны Путина. После того, как европейский рынок закрылся для России, основными покупателями нефти у Кремля стала Индия и Китай.

23 марта издание Bloomberg писало, что индийские нефтеперерабатывающие компании больше не будут принимать танкеры, принадлежащие государственному ПАО "Совкомфлот", из-за риска, связанного с санкциями.

18 апреля издание Bloomberg сообщило, что Москва хочет обойти западные санкции, проложив два новых маршрута в Азию через Иран и арктическое побережье.

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