Отмечается, что санкции могут помочь сформировать экономическое и внешнеполитическое наследие Байдена до инаугурации Трампа.

Президент США Джо Байден рассматривает возможность введения новых крупных санкций против российского энергетического сектора. Это будет прощальный удар его администрации в своей финансовой войне против Владимира Путина.

Издание The Washington Post пишет, что этот шаг также даст команде избранного президента Дональда Трампа больше рычагов влияния в переговорах с Путиным о прекращении войны в Украине.

По информации нескольких источников, санкции будут направлены на "теневой флот", а также на российских экспортеров нефти, которые до сих пор не попали в "черный список". Отмечается, что рассматривается даже отзыв лицензии, позволяющей банкам обрабатывать операции с российскими энергоносителями. Если санкции будут введены, то ограничения могут помочь сформировать экономическое и внешнеполитическое наследие Байдена до инаугурации Трампа.

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"Целью новых крупных санкций должно быть двузначное снижение экспортных доходов в течение шести-двенадцати месяцев", - сказал Питер Харрелл, бывший старший директор администрации Байдена по международной экономике. "Даже если удар будет значительным, Россия продолжит получать значительные доходы от экспорта. Санкции - это итеративная игра, в которой вы ищете последовательные базовые удары. Дополнительные энергетические санкции могут стать солидным дублем".

Высокопоставленный представитель администрации назвал эти усилия необходимыми для того, чтобы Украина оказалась в "наилучшем возможном положении" для самообороны и ведения переговоров о мире на "справедливых" условиях.

"Это действие станет еще одним шагом на пути к достижению этой цели", - сказал чиновник.

Потолок цен, который установил Запад, ограничил доходы Кремля от продажи энергоносителей, но Россия продолжает искать незападные рынки для экспорта, чтобы обойти ограничение, особенно в Китае и Индии.

"Если пакет санкций приведет к тому, что часть российских баррелей исчезнет с рынка, это, очевидно, немного повлияет на мировые цены, но я думаю, что это будет скромно", - сообщил источник, отметив снижение цен на газ и увеличение добычи. "Поэтому я думаю, что сейчас мы находимся в том периоде, когда рынок может справиться с выходом энергоносителей с рынка".

По мере того, как истекает срок полномочий Байдена, привлечение России к ответственности за агрессию против Украины остается одной из приоритетных задач.

"Очевидно, что энергоносители остаются самым крупным источником доходов России для финансирования ее войны", - сказал Харрелл. "И шаг к ужесточению санкций стал бы приятным завершением санкционной кампании Байдена против России".

Экономика России - последние новости

Аналитики отметили, что Центральному банку России не удается сдержать инфляцию, несмотря на повышение ключевой ставки до 21%. В ноябре общая инфляция составила 8,9% в годовом измерении, а базовая инфляция - 8,2%.

Среди ключевых факторов - почти двузначный рост заработной платы, военные расходы, обесценивание рубля и рост кредитования частного сектора на 61%, или почти 650 миллиардов долларов, с середины 2022 года. В декабре Центробанк, вероятно, продолжит ужесточать монетарную политику, а рынки ожидают повышения ставки еще на 200 базисных пунктов, считают специалисты.

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