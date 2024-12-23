Под ограничения попали 54 физических лица и 30 компаний из России.

Швейцария расширила санкционные списки в отношении России и Беларуси, таким образом присоединившись к 15-му пакету санкций, который принял Европейский Союз из-за военной агрессии России против Украины, а также те, которые ЕС принял из-за ситуации в Беларуси. Об этом сообщило швейцарское правительство.

Как говорится в сообщении, изменения вступят в силу 24 декабря 2024 года. Под замораживание активов и запрет иметь доступ к ним попали 54 физических лица и 30 компаний и организаций из России. Физическим лицам также запретили въезд в Швейцарию и транзитный проезд через нее.

Среди этих 54 физических лиц есть, в частности, военнослужащие, руководители компаний российского энергетического сектора, а также лица, ответственные за депортацию детей или распространение пропаганды/дезинформации, сообщает правительство.

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30 компаний и организаций - это преимущественно российские оборонные и судоходные компании, которые транспортируют российские сырую нефть и нефтепродукты.

Кроме того, 52 новых судна подпали под полный запрет на эксплуатацию. Это прежде всего танкеры, которые являются частью теневого флота России и, например, обходят ограничения цен на российскую сырую нефть или российские нефтепродукты, перевозят военные товары для России или украденное из Украины зерно. В сфере торговли 32 новых субъекта также подпали под усиленные меры экспортного контроля.

Также, рассказали в правительстве, наложены ограничения на Беларусь из-за ситуации там. 26 физических лиц и две организации из Беларуси сейчас подпадают под действие замораживания активов и запрет иметь доступ к ним. Физические лица подпадают под ограничения на выезд. Это, в частности, члены судебной власти, которые отвечают за репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции, а также те, кто отвечает за различные исправительные учреждения, где находятся политические заключенные.

Санкционные списки Швейцарии в связи с военной агрессией России против Украины и в отношении Беларуси идентичны санкционным спискам Евросоюза, добавили в правительстве.

Санкции против России: последние новости

Как сообщал УНИАН, 16 декабря 2024 года Совет Европейского Союза одобрил 15-й пакет экономических и индивидуальных санкционных мер с целью дальнейшего ограничения способности России вести ее незаконную, неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины.

Также Европейский Союз уже анонсировал 16-й пакет санкций против Российской Федерации. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новые ограничения будут направлены на экономическое ослабление страны-агрессора.

Кроме того, власти США рассматривают дальнейшие санкции в отношении танкеров "теневого флота" РФ, а также предполагают введение санкций против китайских банков, чтобы попытаться уменьшить доходы России от нефти, которые она тратит на разжигание войны в Украине.

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