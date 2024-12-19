Центробанку не удается сдержать инфляцию, несмотря на повышение ключевой ставки до 21%.

Падение рубля в РФ ускорилось, а центробанку не удается сдержать инфляцию. Однако Россия не сталкивается со значительными ограничениями в финансировании бюджета или военных расходов. Об этом говорится в исследовании "Russia Chartbook" от KSE Institute за декабрь.

"Рубль остается под значительным давлением девальвации, потеряв предыдущую стабильность. Этой осенью падение рубля ускорилось, и он обесценился более чем на 50% относительно доллара США и евро, а также ослаб относительно других основных валют. Основными факторами этого являются сокращение поступлений твердой валюты и санкции против финансовых учреждений и Московской биржи", - говорится в документе.

Аналитики отметили, что Центральному банку России не удается сдержать инфляцию, несмотря на повышение ключевой ставки до 21%. В ноябре общая инфляция составила 8,9% в годовом измерении, а базовая инфляция - 8,2%.

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Среди ключевых факторов - почти двузначный рост заработной платы, военные расходы, обесценивание рубля и рост кредитования частного сектора на 61%, или почти $650 млрд, с середины 2022 года. В декабре Центральный банк, вероятно, продолжит ужесточать монетарную политику, а рынки ожидают повышения ставки еще на 200 базисных пунктов, считают специалисты.

При этом внешняя среда остается преимущественно благоприятной для России, несмотря на снижение цен на нефть.

"В ноябре цена экспорта российской нефти уменьшилась до $64,4 за баррель, а скидка к Brent осталась на уровне ниже $10 за баррель, что является самым низким показателем с начала полномасштабного вторжения. Благодаря теневому флоту, который обеспечивает 90% экспорта сырой нефти морем, Россия получила дополнительные $9,4 млрд дохода за первые 11 месяцев 2024 года. Эти поступления поддержали профицит текущего счета на уровне $57,4 млрд за январь-ноябрь", - сказано в исследовании.

Отмечается, что Россия не сталкивается со значительными ограничениями в финансировании бюджета или военных расходов. В январе-ноябре дефицит федерального бюджета сократился до 389 млрд рублей по сравнению с 878 млрд за аналогичный период прошлого года. Рост доходов от нефти и газа на 26% и других поступлений компенсировал на 24% более высокие расходы. Чтобы покрыть дефицит, Россия выпустила 1,9 триллиона рублей внутреннего долга с декабря по сегодняшний день из-за ограниченности макроэкономических резервов.

"Союзники Украины должны использовать растущее финансовое давление в России и ее ограниченные макроэкономические резервы для усиления экономического и стратегического давления", - считают аналитики.

Экономика РФ - последние новости

Как говорится в материале The Wall Street Journal, в течение более чем двух лет военная экономика России подпитывала потребительские расходы и увеличивала прибыль компаний. В последнее время война привела к росту инфляции и процентную ставок, ударив по прибыли компаний.

При этом вместо того, чтобы обвинять войну во враждебной бизнес-среде, российская деловая элита возлагает свое недовольство на главу центрального банка РФ.

Специалисты портала Visual Capitalist создали инфографику с крупнейшими экономиками мира по валовому внутреннему продукту (ВВП), скорректированному по паритету покупательной способности (ППС). Россия в данном рейтинге расположилась на четвертой позиции после Китая, США и Индии.

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