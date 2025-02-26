Пекин требует от Запада отменить санкции против китайских компаний, которые торгуют с РФ.

Китай призвал Европейский Союз отменить санкции против китайских компаний и в целом прекратить "дискредитацию" страны из-за экономического сотрудничества с РФ. Об этом заявил на брифинге представитель МИД Китая Линь Цзянь.

Так комментируя наложение Канадой и ЕС новых санкций на китайские компании, спикер заявил, что Китай выступает против "односторонних санкций, которые не имеют основания в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН". Санкции против китайских компаний он назвал "абсолютно неразумными и неправильными".

"Хочу подчеркнуть, что Китай всегда занимал объективную и справедливую позицию в украинском вопросе, настроен на продвижение политического решения кризиса, никогда не предоставлял летальное оружие сторонам конфликта, строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, а объем и меры экспортного контроля дронов являются самыми строгими в мире. Как и другие страны, Китай ведет нормальное экономическое и торговое сотрудничество с Россией на основе равенства и взаимной выгоды, что является разумным и безупречным", - заявил он.

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Линь Цзянь подчеркнул, что Китай направил Канаде и ЕС "серьезные замечания" в связи с введением санкций, призвал их немедленно отменить все ограничения и "прекратить дискредитацию" Китая "без фактических оснований". Он также предупредил, что Пекин будет принимать "необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов" китайских компаний.

Война в Украине и Китай

Как писал УНИАН, Китай стал единственным поставщиком в РФ редких металлов, необходимых для производства оружия. Хотя официально в Пекине отрицают факты поставки России компонентов, необходимых для военной промышленности, Китай стал для России единственным источником галлия и германия, а также - одним из лидеров в поставках стибия, химических элементов, необходимых для производства оружия, в том числе ядерного.

Также мы рассказывали, что Китай закупил рекордный объем российской нефти в 2024 году. В то же время, закупка нефти из Саудовской Аравии уменьшились на 9%.

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