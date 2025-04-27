Госсекретарь США заявил, что в Вашингтоне хотят понять, насколько Украина и Россия заинтересованы в мире.

Если бы президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против России, это могло бы продлить войну в Украине еще на два года. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире NBC News.

"Мы надеемся, что эти усилия сработают на дипломатическом уровне. Мы надеемся, что сможем приблизить эти две стороны друг к другу. Как только вы начинаете делать подобные вещи (вводить санкции - УНИАН), вы фактически отказываетесь от этой попытки. Вы сами обрекаете себя на еще два года войны, а мы не хотим этого допустить", - сказал он.

По словам Рубио, США являются "единственной страной в мире, которая "говорит и с Киевом, и с Москвой".

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"И никто другой в мире, кроме президента (Дональда Трампа - УНИАН), не может добиться успеха в этом деле. Это серьезная ответственность и очень важная возможность, и мы хотим быть уверены, что доведем все до конца - что мы не откажемся от чего-то, что действительно может сработать и привести к миру, но мы не хотим продолжать тратить время на что-то, что не даст результат", - пояснил Рубио.

Кроме того, он заявил, что на протяжении всего мирного процесса США оценивали, хотят ли Украина и Россия достичь мира. По его словам, Вашингтону важно знать, насколько стороны близки к друг другу после 90 дней усилий и проведенной работы.

"Именно это мы пытаемся понять на этой неделе. Есть причины для оптимизма, но есть и основания для беспокойства. Все очень сложно. Если бы эту войну было легко закончить, кто-то давно бы это сделал. Но на данный момент единственный человек, который может объединить эти две стороны и положить конец войне, - это президент Трамп", - подчеркнул Рубио.

Санкции против РФ - важные новости

Напомним, что 24 апреля Великобритания ввела большой пакет санкций против России. В целом новый пакет содержит 150 торговых санкций против РФ.

Кроме того, в Bloomberg писали, что США предложили России ослабление санкций и контроль над оккупированными территориями. Согласно предложенным условиям, оккупированные украинские территории останутся под контролем Москвы.

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