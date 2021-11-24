Лучше всего продавались компьютеры, ноутбуки и бытовая техника.

В Украине рынок бытовой техники и электроники за период пандемии коронавируса вырос. В частности, продажи в гривне выросли на 24%, в единицах – на 10%.

Об этом сообщила на пресс-конференции консультант исследовательской компании GfK Ukraine Татьяна Сытник.

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По ее словам, быстрее всего росли продажи компьютеров и ноутбуков, что связано с переходом на удаленную работу. Также значительно увеличились продажи пылесосов и мелкой бытовой техники для дома.

"Карантинные ограничения обусловили рост доли продаж через интернет-канал. Она выросла с 24% до 32%", - сообщила Сытник.

При этом, по результатам исследования, доля серого импорта уменьшилась с 23% (апрель 2019 - март 2020 год) до 16% (апрель 2020 – март 2021 года). Однако среди таких категорий, как аксессуары (наушники, портативная акустика и другие) и фототехника, доля серого импорта выросла. По остальным категориям - уменьшилась, что связано в основном с рыночной ситуацией и ограничением движения через границу.

"Из общего объема серого импорта треть составляют премиальные товары. Особенно существенным серый импорт премиум-товаров является у категорий: планшеты, фототехника, ноутбуки, смартфоны", - отметила эксперт.

Она добавила, что главными причинами существования серого импорта являются коррупция в таможенных органах, возможность безрискового сбыта товаров внутри страны, а следовательно, возможность для нелегального импортера избежать налогов и получить более высокую маржу.

По результатам исследования, среди инициатив борьбы с серым импортом участники рынка поддерживают расширение применения регистраторов расчетных операций и фискализации.

Компания GfK Ukraine провела онлайн-опрос участников рынка в период с 1 по 20 октября 2021 года. Анкета содержала вопросы по 14 категориям. В опросе приняли участие представители компаний производителей, импортеров, дистрибьюторов, розничных сетей. Эксперты сравнили результаты продаж за период апрель 2020 - март 2021 года с периодом апрель 2019 - март 2020 год.

Защита прав потребителей:

25 июля 2021 года вступил в силу закон "О внесении изменений в закон Украины "О защите прав потребителей" в отношении гарантийных обязательств в электронном виде". Им предусматривается, что украинцы могут получать гарантийные документы на бытовую технику в электронном виде.

Автор: Алёна Кириченко