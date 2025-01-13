До 15 февраля в компании должны провести аудит персонала.

В российском газовом монополисте "Газпром", который потерял транзит через Украину, назревают массовые увольнения. Рассматривается вопрос об сокращении численности сотрудников компании более чем в полтора раза - с 4100 до 2500 человек.

Издание 47news пишет, что зампредседателя правления "Газпрома" Елена Илюхина предложила главе правления Алексею Миллеру сократить численность сотрудников центрального аппарата и петербургского филиала.

По ее словам, за последние 20 лет численность персонала выросла в несколько раз, а фонд оплаты труда составляет 50 миллиардов рублей в год. В связи с этим компании необходима оптимизация "на всех уровнях управленческих и производственных процессов", чтобы высвободить средства для повышения мотивации и развития сотрудников.

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До 15 февраля в компании должны провести аудит выполняемых сотрудниками функций и предоставить конкретные решения.

Информацию изданию Forbes подтвердил зампредседателя правления "Газпрома", глава департамента информационной политики Сергей Куприянов.

Проблемы Газпрома - последние новости

Газовый гигант России сообщил о своем первом ежегодном чистом убытке с 1999 года из-за сокращения поставок в Европу и снижения цен на топливо.

Получив первый за 25 лет и рекордный за всю историю убыток, "Газпром" приступил к распродаже имущества.

Кроме того, 27 ноября 2024 года акции "Газпрома" рухнули до исторического минимума из-за стремительного обесценивания российского рубля.

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