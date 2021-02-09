Положительный ответ при приеме на работу часто зависит от хорошего резюме.

Резюме - это ваша визитна карточка при поиске работы. Хорошо составленное резюме может показать вас как профессионала своего дела, а неграмотное - испортить впечатление о вас. Резюме должно раскрывать все ваши положительные стороны и профессиональную биографию.

Структура резюме независимо от сферы деятельности имеет такие пункты:

Желаемая должность. Контактные данные. Опыт работы. Образование. Профессиональные навыки. Рекомендации. Дополнительная информация.

Написание резюме - пошаговая инструкция

Начинать резюме нужно с имени и фамилию, а также желательно выбрать фотографию, чтобы расположить к себе работодателя. Необязательно выбирать строго фото в деловом костюме - можно загрузить любое нейтральное фото. После указания своего имени и фамилии как можно точнее сформулируйте желаемую должность, на которую вы претендуете, и уровень заработной платы. Например: "Анна Иванова, Менеджер по закупкам, 15000 грн/месяц".

Затем нужно указать свои контактные данные - номер телефона, адрес электронной почты, город вашего проживания или город, в который вы готовы переехать. После этого стоит по пунктам расписать предыдущие места работы. Начинать стоит с последнего места работы, а заканчивать - самым первым. Укажите название компании и должность, которую вы занимали, период работы и ваши рабочие обязанности.

Свои обязанности нужно описывать как можно полнее, чтобы будущий работодатель знал, что вы умеете. Врать в резюме не стоит - обман обязательно раскроется. Перечисляйте реальные навыки и не забудьте о своих достижениях.

Если опыта работы у вас ещё нет, укажите свое место учебы, посещенные курсы по выбранной специальности.

Теперь нужно заполнить пункт об образовании. Укажите название учебного заведения, факультет и специальность, научную степень и время учебы. Если вы проходили практику, участвовали в студенческих мероприятиях и олимпиадах или проходили дополнительные курсы - обязательно упомяните это.

Не забывайте о дополнительных курсах, тренингах, семинарах, которые вы посетили по специальности. Укажите их в пункте "Дополнительное образование".

Самый важный блок в вашем резюме - "Профессиональные умения". Информация должна быть правдивой. Перечислите все ваши умения и навыки, которые касаются желаемой должности. Также укажите уровень владения компьютером и офисными программами и владение всеми языками.

Напоследок напишите несколько строк о себе. Здесь должна быть информация, которая раскроет вашу ценность как сотрудника. Перечислите свои личные качества, которые могут привлечь работодателя - например, пунктуальность, внимательность к деталям, стрессоустойчивость. Врать, конечно, не стоит.

Если у вас есть рекомендации с предыдущего места работы - это будет отличным преимуществом перед другими соискателями. Укажите должность и контактные данные человека, который может порекомендовать вас как специалиста.

После написания резюме проверьте его на грамотность с помощью онлайн-сервисов по проверке орфографии. Покажите документ вашим друзьям. Резюме не должно быть очень длинным - достаточно одной страницы А4. Можно создать резюме на нескольких языках - например, на русском, украинском и английском. Если вы не уверены в своём резюме - можете написать резюме по шаблону, заполнив нужные поля.

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Автор: Екатерина Пулатова