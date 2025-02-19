Эксперт считает, что заявления ничего не стоят, пока не будет конкретных действий.

Шаги по урегулированию войны в Украине всегда положительно воспринимаются рынками, однако последние заявления Дональда Трампа не будут иметь очень значительного влияния. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал экономист Олег Пендзин.

"В действительности любые движения по урегулированию войны между Украиной и Россией воспринимаются очень положительно мировыми рынками. Собственно все заявления - я не говорю о вчерашних заявлениях, а в принципе в направлении урегулирования войны - воспринимаются достаточно позитивно, что отражается в экономических показателях, котировках акций и тому подобное. Просто я бы не выделял последние заявления как какой-то отдельный блок", - сказал он.

Эксперт считает, что эти заявления ничего не стоят, пока не будет конкретных действий: они просто показывают процесс переговорного формирования каких-то позиций, а говорить о каких-то решениях пока рано.

Видео дня

"Поэтому я бы не преувеличивал значение вчерашних заявлений, в том числе о выборах, на мой взгляд, это скорее политические вещи, чем реальные дела, которые следует анализировать. Поэтому каких-то больших опасностей я не вижу в том, что касается вчерашнего заявления", - сказал Пендзин.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отметил, что первая реакция на подобные заявления (относительно выборов и т.д.) скорее вызывает шок, но пока это все "только разговоры, лозунги, анонсы".

"Трамп обещал ХАМАС ад на земле, если те не вернут заложников до обеда субботы. И ворота ада не открылись, поэтому я бы предпочел, чтобы эмоции улеглись, маты отошли на второй план, и вместо заявлений появились реальные предложения или требования", - сказал эксперт, добавив, что стоит дождаться заявлений по результатам поездки Кита Келлога в Украину.

Заявления Трампа относительно войны в Украине

Президент США Дональд Трамп после первых официальных переговоров между американской и российской сторонами сделал ряд заявлений о войне в Украине. В частности, он поддержал проведение выборов в Украине, отметив, что поддержка президента Владимира Зеленского среди украинцев "упала до 4%".

На это президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшней пресс-конференции ответил, что именно Россия распространяет дезинформацию о низком рейтинге президента Украины, потому что хочет изменить его, "но сейчас это ей не удастся".

Вас также могут заинтересовать новости: