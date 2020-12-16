За принятие соответствующего законопроекта проголосовали 228 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Верховная Рада в рамках повторного рассмотрения после вето президента приняла закон «Об электронных коммуникациях», адаптирующий украинское законодательство в сфере электронных коммуникаций к европейским стандартам.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №3014 проголосовали 228 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Представляя законопроект, заместитель главы парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко подчеркнул, что новая редакция закона учитывает все рекомендации президента.

«Комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации проработал предложения президента Украины и признал их обоснованными. Члены комитета наработали и подали 66 правок, которые полностью отображают предложения президента», - сказал он.

В частности, закон определяет правовую основу деятельности в сферах электронных коммуникаций и радиочастотного спектра, устанавливает полномочия государства по управлению и регулированию деятельности в этих сферах; определяет обязанности и принципы ответственности физических и юридических лиц, участвующих в данной деятельности или пользующихся электронными коммуникационными услугами.

Также закон определяет основные принципы деятельности и полномочия регуляторного органа в сфере электронных коммуникаций.

Кроме этого, законом определяются правовые основы деятельности поставщиков электронных коммуникационных сетей и/или услуг.

Также он предусматривает введение уведомительного принципа регистрации субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере электронных коммуникаций; установление исключительного перечня требований к участникам рынка; введение консультаций с участниками рынка по всем вопросам, затрагивающим их интересы; усовершенствование контроля (надзора) в сфере электронных коммуникаций с целью его направления на предупреждение правонарушений и снижение потенциально возможного давления на субъектов хозяйствования, уменьшение количества проверок этих субъектов на их территории.

Закон также устанавливает ответственность за нарушение законодательства об электронных коммуникациях.

Хронология событий

30 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект «Об электронных коммуникациях», адаптирующий украинское законодательство в сфере электронных коммуникаций к европейским стандартам.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон.

Он отметил, что закон не мог быть подписан в связи с тем, что регулирование ряда вопросов, которые, в соответствии с Конституцией Украины, могут определяться исключительно на уровне законов, этим законом предлагается отнести к законодательству.

Кроме этого, согласно закону, предоставление электронных коммуникационных сетей и услуг на территории Украины являлось исключительным правом юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, зарегистрированных в соответствии с законодательством (резиденты Украины), при этом требования к структуре собственности таких субъектов закон не содержит.

Согласно замечаниям президента, закон также не учитывал ряд требований национальной безопасности, недостаточно детализировано прописывает деятельность регуляторного органа в сфере электронных коммуникаций, а также содержит ряд несоответствий с другими законодательными актами и технических неточностей.

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Автор: Павел Степанец