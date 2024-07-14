По словам экспертов, российская экономика становится все более хрупкой, чем дольше затягивается война РФ против Украины.

Заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что экономика России находится в прекрасном состоянии, вскоре могут оказаться беспочвенными. Экономика страны-агрессора находится в глубоком затруднении и уже через год войдет в разрушительную рецессию, считает экономист из Калифорнийского университета в Беркли Юрий Городниченко.

В интервью Business Insider он отметил, что Россия теряет две вещи, в которых отчаянно нуждается ее экономика. Речь идет о масштабной торговле энергоносителями и стабильном потоке долларов США.

Экономика Москвы чрезвычайно зависит от нефтедолларов. Однако, поскольку российские энергетические потоки перекрыты санкциями, неясно, будет ли достаточно продаж ресурсов дружественным странам для поддержания огромного военного бюджета Кремля – или будет ли Россия иметь достаточный доступ к долларам, чтобы беспрепятственно импортировать все товары и ресурсы, необходимые для функционирования ее экономики. Это может поставить российскую экономику на быстрый путь к рецессии в течение следующих 12 месяцев, прогнозирует Городниченко.

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"Если им придется финансировать войну, а у них нет этого ресурса, непонятно, где они возьмут эти деньги. Я прогнозирую, что они столкнутся с очень серьезной рецессией", – сказал он.

Торговля энергоносителями является крупнейшим источником дохода для России. Однако – отчасти благодаря западным санкциям – нефтегазовый бизнес Москвы серьезно пострадал. В 2023 году продажи упали на 24% до трехлетнего минимума, и это падение является большой финансовой проблемой для Кремля. Российская война против Украины становится все дороже, а правительство страны-агрессора приняло рекордный военный бюджет на 2024 год. Дефицит бюджета составит 1,59 триллиона рублей, или около 18 миллиардов долларов в этом году по текущему курсу.

"Если вы посчитаете на обратной стороне конверта, то очень быстро поймете, что если Россия не будет иметь нефтедолларов, она столкнется с очень сложной проблемой", – добавил Городниченко.

Падение объемов продаж нефти означает, что Россия теряет доступ к доллару США, поскольку операции с нефтью проводятся преимущественно в этой валюте. Уменьшение пула долларов для транзакций может еще больше изолировать Россию от мировой экономики, поскольку американская валюта является основой мировой торговли. Согласно последним данным Банка международных расчетов, в апреле 2022 года доллар был одной из сторон в 88% всех внешних транзакций – намного больше, чем любая другая валюта.

"Путин разыгрывает независимость России от США и их валюты, двигаясь к дедолларизации торговли и созданию альтернативных платежных систем со своими союзниками. Но эти действия только подталкивают страну к экономическим трудностям, сказал Городниченко, особенно учитывая тот факт, что Россия все еще импортирует "почти все", от автомобилей до продуктов питания, мебели и других потребительских товаров", – говорится в материале.

Исторический взгляд на российские финансы также показывает, что их ВВП тесно связан с количеством нефтедолларов, к которым имеет доступ экономика, сказал Городниченко. Россия впала в рецессию во время мирового финансового кризиса и позже в 2014 году, когда цены на нефть резко упали и снизили количество долларов, которые она могла привлечь.

Специалист напомнил, что когда Советский Союз потерял доступ к нефтедолларам, его экономика развалилась в течение пяти лет. Он предположил, что экономический упадок России может произойти еще быстрее, поскольку Советский Союз был гораздо более самодостаточным с точки зрения ресурсов, чем Россия сегодня.

"Если у них не будет нефтедолларов, чтобы заплатить за все потребительские инвестиционные товары, они столкнутся с некоторыми сложными проблемами. Возможно, вы можете получить [ресурсы] от Китая или еще кого-то, но в глобальном масштабе она не может занимать. И поэтому, когда у вас будет неблагоприятный шок ... эффект будет усиливаться", – подчеркнул Городниченко.

Экономисты предупреждают о риске экономической катастрофы для России с 2022 года, когда ее вторжение в Украину вызвало шквал санкций, перевернувших торговлю и финансы. По словам экспертов, российская экономика становится все более хрупкой, чем дольше затягивается война. Даже Путин, который продвигал нарратив об устойчивости российской экономики, признал ключевые слабые места в финансах страны: страна страдает от заоблачной инфляции, повышенной стоимости заимствований и стремительного роста заработной платы.

Экономика России

В России уже шестой месяц подряд фиксируют рост цен на продукты и топливо. Это свидетельствует о трудностях, с которыми столкнулся российский центробанк в борьбе с инфляцией. Годовая инфляция в стране-агрессоре в июне выросла до 8,59% с 8,30% в предыдущем месяце.

Ранее стало известно, что клиенты Московской биржи не смогут вернуть валюту со счетов в Национальном клиринговом центре, который отвечает за регистрацию сделок. Средства, которые были переданы в валюте, будут возвращать в рублях.

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