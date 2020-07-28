Система Prozorro получила новый логотип и обновила стратегию

Название Prozorro официально теряет большую букву Z и супергеройскую смысловую нагрузку, от которого система отошла уже некоторое время назад...

Электронная система публичных закупок Prozorro обновила коммуникационную стратегию и представила обновленные логотип и айдентику бренда.

Об этом сообщили в Prozorro.

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Что изменится

«Основная цель новой коммуникации Prozorro — объединить всех участников экосистемы публичных закупок. Благодаря ребрендингу айдентика Prozorro отходит от жестких линий и темных цветов, становится легкой и светлой. Центральным элементом становится голубой круг», — говорится в сообщении.

«Название Prozorro официально теряет большую букву Z и супергеройскую смысловую нагрузку, от которого система отошла уже некоторое время назад. Теперь бренд Prozorro артикулирует сущность, которую приобрел за последние годы: система публичных закупок объединяет государство и бизнес», — рассказала коммуникационный директор Prozorro Елена Шкарпова.

В рамках новой коммуникационной стратегии Prozorro, в частности, планирует стать главной платформой для общения и обмена опытом государственных закупщиков и поставщиков.

Ребрендинг касался исключительно ГП Прозорро, которое разрабатывает и поддерживает одноименную электронную систему публичных закупок. Логотип ГП Прозорро. Продажи, занимающегося продажей и сдачей в аренду государственного имущества, не претерпел изменений.

Причина для ребрендинга

Ребрендинг был проведен к четырехлетию реформы публичных закупок в Украине, которая стартовала 1 августа 2016 года. С тех пор к системе присоединились 30 тыс. государственных и местных органов власти и предприятий, около 300 тыс. коммерческих поставщиков. Оборот системы составляет 600 млрд грн публичных закупок в год.

Хронология событий

Система Prozorro была создана в 2015 году, с 1 августа 2016 года была распространена в Украине на всех государственных заказчиков при проведении закупок товаров стоимостью более 200 тысяч гривень и услуг - более 1,5 миллиона гривень. Ключевым критерием победы в тендере в рамках Prozorro является цена, а экономия государственных средств достигается за счет конкуренции по рыночному принципу.

В мае 2020 года была запущена программа поиска уязвимости системы электронных публичных закупок Prozorro.

30 июня 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Prozorro не может быть отменена и этот инструмент будет жить.

8 июля 2020 года белые хакеры обнаружили 53 уязвимости в системе публичных закупок Prozorro за первый месяц действия программы поиска уязвимостей Prozorro Bug Bounty.

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