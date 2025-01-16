Сейчас рассматривают два варианта того, как можно наладить производство чипов.

14 января в Кабинете Министров утвердили стратегию цифрового развития инноваций до 2030 года, которую ранее презентовали специалисты Минцифры. Одно из направлений - создание производства чипов. Об этом сообщает Forbes.

"В Украине появилось два рынка для чипов: военно-промышленный комплекс и точное земледелие", - цитирует агентство слова основателя компании "Квазар-Микро" Евгения Уткина.

В Минцифры планируют запустить производство чипов размером 180, 130 и 110 нм. Это далеко не самые передовые разработки. Например, американская компания Intel и тайваньская TSMC работают над технологиями 1,8 нм и 4 нм соответственно. Предполагается, что такие чипы позволят Украине закрыть потребности в оборонном, аграрном и автомобильном секторах.

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Сейчас рассматривают два варианта того, как можно наладить производство. Первый предусматривает привлечение компании-лицензиара, которая будет осуществлять контроль над строительством предприятия. В этом случае государство может получить контрольный пакет акций фабрики. По словам специалистов, узким местом может стать поставка зарубежного оборудования.

"На определенное высокотехнологичное оборудование очередь составляет 12-18 месяцев", - цитирует Forbes слова Александра Груданова, который является одним из участников рабочей группы при Минцифры.

Второй вариант того, как можно наладить производство, - привлечение партнера через государственный тендер. В этом случае государство может получить миноритарную долю, которая позволит квотировать заказы на производство.

Среди потенциальных партнеров называют австрийскую AMS, французскую CMP, немецкие IHP и X-FAB, французско-итальянскую STMicro, израильскую TowerSemiconductors, а также материнскую компанию китайского производителя чипов SMIC - LFoundry.

По словам Евгения Уткина, строительство фабрики в Украине обойдется в 5 млрд долларов. В то же время Груданов называет другую цифру:

"Опорная цифра при строительстве фабрики по модели лицензирования - до $1 млрд".

По его словам, с момента заключения договора до ввода фабрики в эксплуатацию может пройти несколько лет, а полной производственной мощности стоит ожидать к концу третьего года.

Производство чипов: как с этим справляется РФ

Летом 2024-го сообщалось, что Россия хочет запустить серийное производство чипов. По имеющимся данным, в Кремле поручили до 2028 года наладить в РФ серийное производство микросхем с топологией 65 нм.

Эту технологию изобрели еще в 2005 году. Она позволяет производить чипы для банковских и сим-карт, а также для широкой номенклатуры контроллеров.

А еще раньше, в марте, стало известно, что в России создали компьютер для дронов с машинным зрением. Для него были использованы зарубежные элементы, в частности китайский процессор Allwinner H616.

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