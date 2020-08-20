Венгерские пограничники запретили ввозить в страну еду: на границе образовалась свалка (видео)

Украинцы на приграничном пункте пропуска "Тиса" устроили стихийную свалку продуктов питания.

Венгерские пограничники запретили перевозить через свою границу любые продукты питания. Это стало причиной того, что украинцы начали их выбрасывать прямо на мосту, который соединяет две страны.

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Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"Большинство людей свой поступок объясняют тем, что на этом участке нет ни одного мусорного контейнера", - говорится в сообщении.

На данный момент стихийная свалка образовалась между КПП "Тиса" и КПП "Захонь".

Отмечается, что на границе образовались очень большие очереди из микроавтобусов, автобусов и легковых автомобилей.

"Водители стоят по 10 и более часов, у людей сдают нервы. На обочине уже куча мусора, потому что некуда его девать. Такие очереди образовались, так как венгры работают медленнее, чем раньше и пропускают по два туристических автобуса в час, ранее пропускали гораздо больше. Так же и с микроавтобусами, которые направляются в Италию и по другим направлениям", - подчеркивает издание.

Водитель автобуса, который направляется в Италию, говорит, что стоит в очереди с 23:30 вчерашнего дня.

"Ребята на прошлой неделе стояли 43 часа. В период карантина таких очередей не было. Ходят слухи, что только две таможни пропускают транзит, поэтому такое происходит. У меня на позапрошлой неделе брали в Италии анализы крови бесплатно, 10 минут подождал, и все нормально", - говорит водитель.

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Автор: УНИАН