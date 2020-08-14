На границе с Венгрией сотни автомобилей застряли в километровой пробке

В связи с эпидемиологической ситуацией теперь документы проверяют более тщательно.

На украинско-венгерской границе в километровых очередях застряли сотни автомобилей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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На двух пунктах пропуска - "Тиса" и "Лужанка" - сотни автомобилей более суток не могут пересечь границу.

Как говорится в сюжете, со стороны Тисы до границы очередь из автомобилей растянулась более чем на 2 километра. В очереди застряли более 200 автомобилей.

Как сообщает Mukachevo.net, сейчас на пункте пропуска "Тиса" в очередях стоит около 120 микроавтобусов. Вместе с тем около 10 легковых автомобилей и 10 автобусов. Что касается "Ужгорода" и "Малого Березного" здесь очередей нет.

В Мукачевском пограничном отряде говорят, что на КПП "Лужники" тоже около 120 автомобилей. На пункте пропуска "Дьяково" около 20 автомобилей.

Заробитчане

Как говорится в сюжете ТСН, основная часть автомобилей, попавших в пробку – микроавтобусы, которые перевозят заробитчан на работу в страны Европы: Италию, Португалию, Испанию. Попасть в эти страны из Украины транзитом можно только через Венгрию.

100 метров за ночь

По словам водителей, застрявших в пробке, с 22.00 до 7 утра они приблизились к заветному шлагбауму лишь на 100 метров.

Ни воды, ни туалетов

Водители жалуются на то, что стоя по несколько суток в очереди они не имеют возможности помыться, пополнить запасы еды и воды и даже сходить в туалет, так как биотуалетов на пропускном пункте нет.

На КПП Лужанская такая же ситуация, с этой собралось не менее 150 автомобилей.

Транзит в Европу

Как говорится в сюжете, Тиса и Лужанская - это единственные пункты пропуска, через которые Венгрия разрешила транзит в Европейские страны.

В чем проблема

Основная причина очередей – тщательный досмотр, который проводят венгерские таможенники.

По словам руководителя пресс-службы Чопского понгранотряда Елены Трачук сейчас осуществляется более детальная проверка документов, дающих право на въезд на территорию Венгрии. Данные меры по словам Трачук были введены в связи с карантином и выявлением поддельных отрицательных тестов на коронавирус.

В пункте пропуска предполагают, что в ближайшее время ситуацию с пробкой решить не удастся, а так как впереди выходные, очередь из автомобилей может существенно увеличиться.

Хронология событий

В июле 2020 года на украинско-польской границе в километровых очередях застряли фуры. Очередь из автомобилей растянулась на 20 километров.

В марте 2020 года из-за коронавируса украинские пункты пропуска были закрыты на въезд для иностранцев. Украинцы застряли на пункте "Медика-Шегини" со стороны Польши. А вот в Ягодине образовались километровые очереди из фур. Сотни грузовиков выстроились по обе стороны границы.

На границе с Польшей пробки наблюдались и в декабре 2019 года. Тогда причиной заторов называли то, что перевозчики получили дополнительные разрешения на международные перевозки грузов.

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Автор: Елена Коваленко