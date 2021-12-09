Правительство утвердило экс-посла Канады в Украине на должность бизнес-омбудсмена

Кадровое решение вступит в силу с 2022 года.

Кабинет министров утвердил решение об избрании экс-посла Канады в Украине Романа Ващука на должность бизнес-омбудсмена. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. Читайте такжеВ Раде заговорили об увольнении языкового омбудсмена после его требования переименовать ряд городов "Кабинетом Министров Украины утверждено решение наблюдательного совета бизнес-омбудсмена относительно избрания Романа Ващука бизнес-омбудсменом", - говорится в сообщении. Бизнес-омбудсмен: Совет бизнес-омбудсмена в Украине является независимым консультативным органом при Кабинете министров, созданным в 2014 году при участии ЕБРР, ведущих украинских бизнес-ассоциаций и правительства. Сейчас должность бизнес-омбудсмена занимает бывший мэр Варшавы Марчин Свенчицкий. Автор: Богдан Слуцкий

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