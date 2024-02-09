Экс-президента хотят внести в Книгу рекордов Гиннеса как самого успешного обвиняемого в госизмене.

Петр Порошенко – единственный из обвиняемых в госизмене, кому прокурор не ограничил сроки ознакомления с уголовным производством. Он знакомится с делом, где ему инкриминируют госизмену за финансирование террористических организаций т.н. "Л/ДНР" уже 1,5 года. Общественные активисты планируют обратиться в Книгу рекордов Гиннеса для увековечения этого факта - пишет издание "Закон и Бизнес".

"Петр Порошенко имеет все шансы быть внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый успешный обвиняемый в государственной измене. Он единственный из предателей Родины, кому прокурор не ограничил сроки ознакомления с уголовным производством", – отмечает "Закон и Бизнес".

Издание напоминает о возбуждении Государственным бюро расследований уголовного производства по "угольному делу" Порошенко. Также ему объявлено о подозрении в государственной измене и сговоре с РФ и "Л/ДНР".

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"Ему объявлено о подозрении в содействии деятельности террористических организаций, заключавшейся в преступном сговоре с представителями России, согласно которому Украина отказалась от угля из ЮАР в пользу угля с предприятий на оккупированных территориях, при этом платя деньги за уголь непосредственно террористам. называемых "ДНР" и "ЛНР" – пишет "Закон и Бизнес".

Журналисты сообщают, что 2 сентября 2022 г. стороне защиты было сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам.

"По состоянию на сегодняшний день, П. Порошенко знакомится с делом ровно 1,5 года. Общественные активисты планируют обратиться по этому поводу к представителям Книги рекордов Гиннеса для увековечения этого величайшего факта", - резюмирует "Закон и Бизнес".

Ранее сообщалось, что в 2022 году задержанный предатель Медведчук дал показания СБУ, что П. Порошенко оказывал содействие по закупке угля в так называемых "Луганской и Донецкой народных республиках".