Среди опрошенных 69% болели коронавирусом, 25% - нет, еще 6% не смогли ответить.

Половина украинцев боятся скорее экономических последствий вызванного коронавирусом кризиса для своей семьи, чем самой болезни.

Об этом говорится в опросе, проведенном социологической группой "Рейтинг" 4-8 мая 2021 года.

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Отвечая на вопрос относительно коронакризиса, 47% украинцев ответили, что больше боятся экономических последствий этого кризиса, а 32% – что больше боятся заболеть коронавирусом, еще 15% ответили, что ничего не боятся.

Также 61% респондентов поддерживают идею собственного производства всех вакцин в Украине, даже если они будут дороже иностранных, еще 32% не поддерживают такую ​​идею.

Среди опрошенных 74% считают, что Украине нужно начать разработку собственной вакцины от COVID-19. Противоположного мнения придерживаются 21%.

Более половины (55%) респондентов считают, что сейчас в Украине не стоит менять министра здравоохранения, еще 25% поддерживают назначение нового главы министерства.

Кроме того, 49% украинцев считают, что критика отдельными политиками действий власти по борьбе с пандемией коронавируса скорее вредит борьбе с заболеваемостью, 26% – противоположного мнения.

Стоит отметить, что среди опрошенных 69% болели коронавирусом, 25% - нет, еще 6% не смогли ответить.

Опрос проведен социологической группой "Рейтинг" 4-8 мая 2021 года среди 2000 респондентов возрастом от 18 лет и старше методом личного интервью. Опрос проводится во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбаса. Ошибка репрезентативности - не более 2,2%.

Коронавирус и безработица в Украине

Уровень безработицы в Украине в 4-м квартале 2020 года по сравнению с 3-м кварталом вырос на 0,6 п.п. – до 10,1% с 9,5%, количество безработных составило 1,8 миллиона человек.

Согласно макроэкономическому прогнозу Кабмина на ближайшие три года, уровень безработицы для населения в возрасте от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022 году и 8% в 2023-м.

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Автор: Анна Нагорная