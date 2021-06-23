По его словам, цены на металлопродукцию в начале июня были очень высокими, но в ближайшие месяцы они будут снижаться.

Пик цен на руду и металлопродукцию пройден, рынок начал демонстрировать снижение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции, посвященной пятнадцатилетию «Метинвеста», сообщил генеральный директор компании Юрий Рыженков.

«Мы уже прошли пик цен. Пик цен пришелся на конец мая-июнь месяц. Сейчас мы видим уже снижение цены на рынке на руду и на металлургическую продукцию. Скорее всего, продолжится снижение цен на металлургию и в ближайшие месяцы. Пока никто не прогнозирует обвал», - сказал он.

Читайте такжеИнициатива о повышении рентной ставки вводится без просчета последствий для отрасли - гендиректор "Метинвеста"При этом, по словам Рыженкова, цены, которые были на рынке в начале июня, были очень высокими. Но аналитики затрудняются спрогнозировать, какими будут цены на конец года.

Как сообщал УНИАН, «Метинвест» в 2020 году увеличил производство металлопродукции на 4% по сравнению с 2019 годом – до 9,1 млн тонн.

В прошлом году группа увеличила производство чугуна на 7% - до 8,5 млн тонн, выплавку стали нарастила на 9% - до 8,3 млн тонн.

Группа «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского (23,76%).

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Автор: Иван Бойко