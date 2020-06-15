Пенсии могут уменьшиться из-за второго уровня пенсионной системы - эксперт

В странах, которые ввели второй уровень пенсионной системы, процент, который составляет пенсия по отношению к предыдущему заработку, – не увеличивался, а наоборот уменьшался.

Об этом заявил в расследовании 24 канала национальный координатор Международной организации труда (МОТ) в Украине Сергей Савчук.

Как пишет издание, некоторые из экспертов убеждают, что после введения второго уровня пенсионной системы, размер пенсионных выплат вырастет. Правда, в странах, которые уже ввели второй уровень, коэффициент замещения (процент, который составляет пенсия по отношению к предыдущему заработку и который по Конвенции МОТ №102 должен составлять не менее 40%), не увеличивался. Речь идет о 30 стран мира.

К примеру, Сергей Савчук приводит Венгрию. В этой стране этот коэффициент упал на 12,5% для людей со страховым стажем 20 лет, а у тех, чей страховой стаж составлял 30 лет, он снизился еще больше – на 18%.

Например, в Польше коэффициент составлял 67%, а после приватизации он уменьшился до менее чем 40%.

"Подобная ситуация наблюдалась во всех странах, которые вводили приватизацию пенсий. То есть мы не имеем доказательств того, что введение второго уровня может улучшить ситуацию с размером пенсий", – резюмирует Сергей Савчук.

В Украине кое-что было сделано для повышения размеров текущих пенсий, их индексации. Безусловно, это положительно повлияло на выплаты сегодняшних пенсионеров.

Однако начиная с 2016 года поступления в Пенсионный фонд существенно сократились из-за уменьшения размера единого социального взноса. Как следствие, свыше 40% общих расходов Пенсионного фонда покрываются за счет государственного бюджета.

Без сбалансирования солидарной пенсионной системы вряд ли можно говорить о введении пенсионного обеспечения второго уровня, отмечает издание.

Что такое второй уровень?

Обязательная накопительная система. Она предусматривает ежемесячные обязательные отчисления с зарплаты (от 2 до7%, речь идет о постепенном ежегодом росте процента выплат) в выбранный плательщиком сертифицированный негосударственный пенсионный или накопительный фонд. В этих фондах деньги идут на счета, где они накапливаются, инвестируются и генерируют доход, который должен увеличивать размер пенсии.

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