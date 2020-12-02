За принятие проекта закона в первом чтении проголосовали 230 народных депутатов.

Верховная Рада в ходе заседания одобрила в первом чтении законопроект о виртуальных активах, предусматривающий законодательное урегулирование рынка таких активов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие проекта Закона «О виртуальных активах» (№ 3637) в первом чтении проголосовали 230 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Согласно пояснительной записке к документу, законопроект предусматривает комплексное регулирование отношений в части создания, выпуска в обращение и обращения виртуальных активов, заключения и исполнения сделок с ними.

«Целью законопроекта также является обеспечение комплексного законодательного урегулирования принципов функционирования рынка виртуальных активов, в частности, обеспечение унифицированного подхода к организации торговли виртуальными активами… Кроме того, закон будет способствовать развитию инфраструктуры рынка виртуальных активов, обеспечению его открытости и эффективности», - сказано в пояснительной записке.

Хронология событий

11 июля в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект «О виртуальных активах», которым предлагается легализация таких активов и создание регуляторных условий для существования рынка торговли такими активами как, к примеру, криптовалюты.

23 июля 2020 года Министерство цифровой трансформации заявило о том, что работает над внедрением финансового мониторинга виртуальных активов, который будет необходим в случае легализации Верховной Радой таких активов.

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Автор: Екатерина Жирий