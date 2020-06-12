Легализация виртактивов: Минцифры назвало один из приоритетов Кабмина

В Минцифры сообщили, что уже работают над централизацией и взаимодействием государственных реестров, а также их киберзащитой.

Легализация виртуальных активов и внедрение в Украине электронного налогового резидентства являются одним из приоритетов доработанной программы Кабинета министров Украины, принятой сегодня, 12 мая, на внеочередном заседании правительства.

Читайте такжеМинцифры представило сериал об открытых данных в Украине

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Приоритетами нашей деятельности являются создание виртуальной бизнес-страны Diia City (виртуальная свободная экономическая зона для технологических компаний – УНИАН), легализация виртуальных активов, введение е-резидентства и местная информатизация", - сказано в сообщении.

Кроме того, в Минцифры выделили следующие приоритеты деятельности: цифровизация налоговой сферы, градостроительства, земельных отношений, здравоохранения, образования, социальной защиты, пенсионного обеспечения, судопроизводства и защиты информации.

Ведомство работает над централизацией и взаимодействием государственных реестров, а также их киберзащитой.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 июня, Кабинет министров утвердил доработанную версию программы своей деятельности, а также отменил свое предыдущее решение об утверждении первого варианта документа, который не получил поддержки в парламенте.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram