Минцифры хочет заняться проверкой виртуальных активов

Также в ведомстве сообщили, что их специалисты пройдут специальное обучение профессиональному мониторингу транзакций с виртуальными активами.

Министерство цифровой трансформации работает над внедрением финансового мониторинга виртуальных активов, который будет необходим в случае легализации Верховной Радой таких активов.

Читайте такжеКабмин поддержал создание совета по вопросам цифрового развития

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в своем Telegram-канале.

"Готовимся к внедрению финансового мониторинга виртуальных активов. Финансовый мониторинг виртуальных активов позволит проверить происхождение транзакций. Для этого сотрудничаем с компанией Crystal Blockchain B.V., которая является одним из ведущих мировых производителей программного обеспечения для мониторинга операций с виртуальными активами", - сказано в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что их специалисты пройдут специальное обучение профессиональному мониторингу транзакций с виртуальными активами.

Как сообщал УНИАН, 11 июля в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "О виртуальных активах", которым предлагается легализация таких активов и создание регуляторных условий для существования рынка торговли такими активами как, к примеру, криптовалюты.

Легализация виртуальных активов и внедрение в Украине электронного налогового резидентства являются одним из приоритетов работы правительства.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram