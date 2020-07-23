Минцифры хочет заняться проверкой виртуальных активов
Министерство цифровой трансформации работает над внедрением финансового мониторинга виртуальных активов, который будет необходим в случае легализации Верховной Радой таких активов.
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Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в своем Telegram-канале.
"Готовимся к внедрению финансового мониторинга виртуальных активов. Финансовый мониторинг виртуальных активов позволит проверить происхождение транзакций. Для этого сотрудничаем с компанией Crystal Blockchain B.V., которая является одним из ведущих мировых производителей программного обеспечения для мониторинга операций с виртуальными активами", - сказано в сообщении.
Также в ведомстве сообщили, что их специалисты пройдут специальное обучение профессиональному мониторингу транзакций с виртуальными активами.
Как сообщал УНИАН, 11 июля в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "О виртуальных активах", которым предлагается легализация таких активов и создание регуляторных условий для существования рынка торговли такими активами как, к примеру, криптовалюты.
Легализация виртуальных активов и внедрение в Украине электронного налогового резидентства являются одним из приоритетов работы правительства.
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