Эти лайфхаки не будут стоить вам слишком дорого, а эффект от них, как утверждает эксперт, будет очень заметным.

С приближением зимы мы все чаще задумываемся над тем, как сохранить тепло в доме, особенно с учетом неутешительных прогнозов экспертов об отключениях света, и соответственно отопления.

Специалист по спальням Адиль Уль-Хак из компании Bunkbeds поделилась c Independent пятью простыми, но практичными советами, как согреться, не включая отопление.

1. Используйте правильный тип наполнителя для пуховых одеял

Многие люди совершают ошибку, используя одно и то же одеяло и подушки круглый год, утверждает Адиль. Если вы просыпаетесь с ощущением холода, возможно, вам стоит их поменять.

Видео дня

"Существует два типа наполнителей для пододеяльников: синтетические и натуральные. Натуральные наполнители, такие как шерсть, имеют плотную структуру, поэтому они хорошо удерживают воздух и согревают вас всю ночь без необходимости включать отопление", - объясняет она.

2. Измените цветовую гамму вашей спальни

Это может показаться надуманным, но цвет вашей спальни может существенно повлиять на ваше настроение и даже на восприятие температуры. "Если вы визуально сделаете дом теплее, это окажет на вас психологическое воздействие, и вам не придется включать отопление", - советует Адиль.

"Использование теплых цветов, таких как красный, желтый, оранжевый, терракотовый или цвет ржавчины, поможет создать уютную атмосферу. Такие цвета, как синий, светлые оттенки зеленого или белый, могут иметь противоположный эффект и заставить вас чувствовать себя намного холоднее", - говорит она.

Эксперт отмечает, что если вы не хотите тратить много денег на покраску комнаты, вы можете поменять такие предметы, как постельное белье, шторы, подушки и другие аксессуары, чтобы добиться того же эффекта.

3. Увеличьте размер постельного белья

Неправильно подобранное постельное белье может вызвать дискомфорт и привести к плохому сну, но использование пододеяльника чуть большего размера в холодные месяцы может на самом деле согреть вас. "Если вы обнаружите, что ваши руки, ноги или ступни свисают с кровати, возможно, вы чувствуете прохладу от холодного воздуха в комнате", - добавляет Адиль.

"Если взять одеяло большего размера, чем нужно, вы избавитесь от этой проблемы и будете удерживать теплый воздух внутри и вокруг вашего тела".

4. Сохраняйте тепло с помощью штор

"Шторы бывают из разных материалов, но для сохранения тепла в идеале вам нужны шторы с термоподкладкой, так как они сохраняют тепло и снижают ваши счета за электроэнергию", - объясняет эксперт, отмечая, что шерсть или бархат также являются хорошим выбором.

При этом, в холодные месяцы у вас может возникнуть соблазн держать шторы закрытыми, однако эксперт подчеркивает, что вы всегда должны открывать их утром, чтобы впустить естественный свет и тепло. Когда наступает вечер, шторы следует закрыть, чтобы сохранить тепло в комнате.

5. Откажитесь от электрического одеяла

Хотя электрическое одеяло может быть эффективным способом согреться в постели, лучше избегать его использования из-за соображений безопасности, - говорит Адиль.

"Электрические одеяла могут быть безопасными при правильном использовании и уходе, но большинство людей не знают, на что обращать внимание, и в результате эти устройства вызывают тысячи пожаров каждый год", - объясняет она.

Отключения света в Украине -- прогнозы

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев рассказал, что зимой у 3-4 очередей потребителей одновременно будут выключать свет, когда температура будет ниже 0°C.

А по прогнозу ООН, зимой наша страна может столкнуться с отключениями электроэнергии, которые будут длиться до 18 часов в сутки.

Вас также могут заинтересовать новости: