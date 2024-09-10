Энергетическая устойчивость Украины будет одним из самых больших вызовов во время нынешнего зимнего периода. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.
"Энергетическая устойчивость - один из наших с вами самых больших вызовов нынешней зимы, осени. Мы успешно прошли фактически три отопительных сезона. Эта (зима -УНИАН) будет не менее тяжелой, возможно, самой тяжелой", - сказал Шмыгаль.
По его словам, в Украине повышается автономность критической инфраструктуры и увеличивается добыча газа. За семь месяцев 2024 года группа "Нафтогаз" добыла 8,6 млрд кубических метров газа. Это более чем на 7% больше чем в прошлом году.
"Эту зиму также планируем пройти на газе собственной добычи, что важно. Прошлую зиму мы прошли собственными силами без привлечения помощи от наших партнеров, без закупки дополнительного газа извне", - заявил премьер-министр.
Кроме того, Шмыгаль напомнил слова президента, который призвал не делать пиара на вопросах энергетики.
"В каких условиях мы будем ее проходить - будет видно лишь по мере того, как мы будем двигаться в этот зимний отопительный сезон. И сегодня предсказывать и делать сенсационные заявления абсолютно неправильно, и мы так с вами делать не будем", - сказал глава правительства.
По его словам, для стабильного прохождения зимы Украина защищает энергообъекты первым и вторым уровнями защиты. Первый уровень защиты - габионы с песком. Второй уровень - железобетонные конструкции, способные выдержать прямые удары дронов и обломки ракет.
"На 85% сегодня большинство объектов, которые должны быть защищены "Укрэнерго" уже защищены", - сказал он.
Отключение света - чего ждать зимой
Центр противодействия дезинформации опубликовал два вероятных сценария ситуации со светом в Украине в зимний период. Тогда сообщалось, что по оптимистическому прогнозу отключения электроэнергии будут длиться до 12 часов в сутки.