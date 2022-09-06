Наличие достаточного объема лома будет иметь важное значение для страны во время восстановления от последствий войны.

Украина не сможет выполнить взятые на себя обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу без надлежащего обеспечения металлоломом, который позволяет существенно снизить углеродный след в металлургическом производстве, считает заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский. Поэтому попытка представителей ломозаготовительной отрасли добиться отмены экспортной пошлины на вторсырье, которое установлено в Украине на уровне 180 евро/т, идет в разрез с государственной политикой.

Об этом говорится в статье UAprom "Экспортные перспективы: поедет ли украинский лом заграницу".

"Приобретение статуса кандидата на членство в ЕС говорит о том, что нам от этих задач после победы никуда не деться. Пока в мире не придумали технологии, которая позволяет осуществить зеленый переход без массового использования металлолома в качестве металлургического сырья. Поэтому стимулировать вывоз этого сырья за границу является полной бессмыслицей с точки зрения нашей способности изготавливать металлопродукцию для поставок в ЕС", - отметил депутат.

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Наличие достаточного объема лома будет иметь важное значение для страны во время восстановления от последствий войны, считает руководитель исследовательского центра CMD-Ukraine Игорь Гужва, поскольку одновременно понадобятся сотни тысяч тонн металлопродукции для строительства жилья и инфраструктуры.

К тому же использование металлолома позволит несколько удешевить процесс производства, добавил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Хотя сейчас спрос на лом на внутреннем рынке не такой как раньше, стоит понимать, что он все же будет расти. Когда ситуация с безопасностью улучшится, спрос увеличится не на 10-20%, а в разы. Для предприятий, которые сейчас остановили или ограничили производство, экономически целесообразнее будет увеличивать использование металлолома вместо чугуна. Но объемы лома в Украине ограничены, и вычерпывать их не стоит", - считает он.

Кроме того, попытки пролоббировать отмену экспортной пошлины на металлолом эксперты связывают с попыткой отдельных компаний разблокировать поставки стратегического сырья в оккупированное Россией Приднестровье. Это пока единственный возможный вариант, поскольку поставки в Турцию, которая ранее была крупнейшим покупателем украинской сырья, невозможны из-за заблокированных портов. Поставки же в Евросоюз не осуществляются, хотя на операции со странами ЕС действует ставка пошлины в размере 3 евро/т, обращают внимание специалисты.