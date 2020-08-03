Новый мост в Генуе на месте рухнувшего два года назад виадука сделан из стали производства украинской компании

Украинская группа компаний стала основным поставщиком стали для строительства нового моста в Генуе.

Новый мост в итальянской Генуе, возведенный на месте рухнувшего два года назад на этом месте виадука, сделан из стали, произведенной украинской группой компаний «Метинвест».

«Группа «Метинвест» стала основным поставщиком стали для строительства нового моста в Генуе. Полуфабрикаты были произведены на заводе «Азовсталь» в Украине, а высокопрочный прокат – на нашем итальянском заводе «Метинвест Траметалл», – сообщается в Twitter «Метинвеста».

Как сообщал УНИАН, автомобильный мост в итальянском городе Генуя, по которому проходила оживленная автомагистраль А10, обрушился 14 августа 2018 года. Перед этим в мост ударила молния. В момент обрушения виадука на нем находились около 20 машин. В результате обрушения моста погибли 43 человека. Среди пострадавших были два украинца.

Новый мост, получивший название Генуя Сан Джорджио, спроектировал известный итальянский архитектор Ренцо Пьяно, который был одним из авторов проекта Центра Помпиду в Париже. Ожидается, что для движения транспорта мост откроется 4 или 5 августа 2020 года.

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