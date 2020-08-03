В Генуе вместо обвалившегося моста, где погибло 43 человека, открывают новый (фоторепортаж)

Президент Италии Серджо Маттарелла первым проедет по этому мосту. А в небо поднимутся истребители, которые окрасят небо в цвета итальянского флага.

В итальянской Генуе откроют новый мост на месте, где два года назад обрушился старый виадук, тогда погибли 43 человека.

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Президент Италии Серджо Маттарелла первым проедет по этому мосту. А в небо поднимутся истребители, которые окрасят небо в цвета итальянского флага. На церемонии также зачитают имена погибших и прозвучит гимн Италии, сообщает Новое время со ссылкой на The New York Times.

Новый мост спроектировал известный итальянский архитектор Ренцо Пьяно, который был одним из авторов проекта Центра Помпиду в Париже.

Ожидается, что для движения транспорта мост откроется либо во вторник, либо в среду.

Новый мост назовут Генуя Сан Джорджио, старый мост назывался Моранди.

Как сообщал УНИАН, автомобильный мост, по которому проходит автомагистраль А10, обрушился 14 августа 2018 года. Перед этим в мост ударила молния. В момент обрушения виадука на нем находились около 20 машин. В результате обрушения моста погибли десятки человек. Среди пострадавших были два украинца.

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