Компания также предлагает курьерскую доставку с любого адреса в Соединенном Королевстве.

Отныне клиенты "Новой почты" в британском городе Манчестер могут отправлять и получать посылки, документы и грузы до 100 кг.

Как сообщает пресс-служба компании, это уже третье отделение Nova Post в Соединенном Королевстве. Два первых работают в Лондоне.

Отмечается, что отделение будет работать ежедневно по адресу 149 Cheetham Hill Rd, Cheetham Hill, Manchester. Доставка в Украину составляет от 5 дней. Также почтовая компания предлагает курьерскую доставку с любого адреса в Соединенном Королевстве, включая Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию.

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Кроме того, предлагается возможность вызова курьера для уже оплаченных и упакованных отправлений. А также компания предоставляет возможность отправки и получения через 7 тысяч почтоматов партнеров "Новой почты" InPost для посылок до 15 кг.

"Новая почта" - последние новости

20 января стало известно, что украинские военные смогут всего за 1 гривну отправлять и получать посылки от "Новой почты" в прифронтовые регионы.

В апреле 2024 года "Новая почта" открыла свое четвертое отделение в Чехии и вышла на рынок Испании.

Уже в мае компания вышла на рынок Великобритании. Тогда открылось два отделения в Лондоне и было запущено курьерскую доставку.

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